Sabato prossimo, 17 gennaio, si celebra in tutta Italia la “Giornata Nazionale del dialetto e delle lingue locali”, un’iniziativa voluta dall’Unione Nazionale delle Pro Loco (UNPLI).

Per l’occasione, e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, la Pro Loco San Vito dei Normanni “Porta del Salento” ha organizzato per la sera del 17 gennaio la “Festa del dialetto”: a partire dalle ore 18 e fino alle ore 21:30, nei locali di Casa Carbotti (Corso Leo n. 36) e in quelli de La Saletta (via Cavour n. 6), si alterneranno veri e propri “siparietti” dedicati al vernacolo. In particolare: la compagnia teatrale “Arcobaleno” diretta da Giulio Simoni e la compagnia teatrale “Li Scuscitati” diretta da Gabriella Carlucci proporranno brevi scene tratte da due loro fortunate commedie; Pino Capone, Pino Ligorio e Francesco Locorotondo declameranno versi dialettali (quelli degli autori locali del passato saranno anche commentati dal prof. Giuseppe Cecere senior). Miriam Musa eseguirà un brano de “La figghiastra”, un bozzetto comico poco conosciuto che diversi anni fa scrisse Angelo Pagliara e musicò Antonio Pecoraro, oltre ad alcuni canti da lavoro.

Inoltre, su degli appositi pannelli, il pubblico potrà leggere alcuni testi antichi di filastrocche e preghiere o scoprire “nciurie” e soprannomi particolari. E, ancora, per dare spazio anche ai gusti di un tempo, nel tratto di via Cavour che congiunge le due location, la Locanda di Nonna Mena, il Caseificio Lanzillotti, Tatamà ed Emalu (consorziati Slow Food Alto Salento) proporranno una degustazione di sapori della tradizione.

All’insegna dello slogan “Vini’ sintiti tutti cce si dici”, la Pro Loco cittadina invita tutti, grandi e piccini, a partecipare a questa occasione di riscoperta e valorizzazione della propria identità.