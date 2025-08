La Parrocchia San Pio da Pietrelcina invita a partecipare alla quarta edizione della Sagra “Ti lu pani fattu a casa cu la murtatella”. L’evento si terrà a partire dalle ore 20:30 in piazza Caduti di Via d’Amelio.

Anche quest’anno, circa 60 volontari saranno fondamentali per la buona riuscita della manifestazione, a dimostrazione della vivacità e dell’impegno della comunità parrocchiale, sempre desiderosa di crescere e aprirsi al territorio. Una macchina organizzativa instancabile e determinata è già al lavoro da diverse settimane per garantire il successo delle passate edizioni. «Un ringraziamento speciale va al Sindaco Toni Matarrelli e all’Amministrazione comunale per il costante sostegno e per aver incluso anche quest’anno la sagra nel ricco cartellone dell’estate mesagnese 2025. L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al prezioso supporto di diversi sponsor, che ringraziamo sentitamente», dichiarano gli organizzatori.

La serata sarà animata dalla musica coinvolgente del gruppo Live Music Mimì Nobile e i Taranta Gipsy, impreziosita dalla partecipazione di Fabiana Attorre e Angela Brandi. Serenità e gusto saranno gli ingredienti principali di una manifestazione che promette ore di divertimento all’insegna della convivialità. «Parte del ricavato degli incassi sarà devoluto in beneficenza a favore dei bambini di Gaza, attraverso l’organizzazione internazionale Save the Children. In un tempo segnato da conflitti e sofferenze, soprattutto per i più piccoli, sentiamo il dovere cristiano di non rimanere indifferenti. I bambini sono il volto più fragile dell’umanità e, come Chiesa, siamo chiamati a prenderci cura di loro ovunque si trovino», concludono gli organizzatori con un invito ad esserci.