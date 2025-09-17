La SIM (Società Italiana di Medicina) e l’Associazione Verità è Libertà invitano i cittadini all’incontro pubblico sul tema: “La Medicina che vogliamo. Dalla Carta di Bologna a una nuova Sanità Pubblica.”

Il dott. Luigi Marcello Monsellato (ortopedico e psicoterapeuta), il dott. Natale Petti (psicologo clinico) e il dott. Claudio Pagliara (oncologo) ci parleranno dei principi di una Medicina Integrata e Olistica, che non si limita a sopprimere i sintomi ma indaga le cause, le emozioni, l’ambiente, l’alimentazione e lo stile di vita. Una Medicina Educativa, dunque, basata sulla relazione con la persona al fine di renderla consapevole delle sue potenzialità naturali di guarigione e di mantenimento della vitalità, per una vita sana, longeva e felice.

L’incontro avrà luogo sabato 20 Settembre, presso il Teatro della Parrocchia San Vito Martire, via Calabria n.28 – Brindisi.