Il collasso delle grandi ideologie del Novecento aveva consentito a Francis Fukuyama di annunciare “la fine della storia” e di proclamare il modello neoliberista fondato sulla competizione come unico possibile. Ma siamo davvero sicuri che non vi siano alternative?

La competizione è davvero la forza motrice della natura? O è un’illusione imposta da un sistema che ha trasformato la società in un’arena di scontro permanente?

Attraverso un’analisi della storia delle idee e delle dinamiche del potere economico e politico, sono queste le domande che Enzo Pennetta pone nel suo ultimo libro: “La terza teoria, elementi per una nuova teoria politica” che sarà presentato a Brindisi sabato 21 giugno alle ore 17,30 nella sala “Gino Strada” di Palazzo Granafei Nervegna.

Il professore Enzo Pennetta, brindisino di origine, laureato in Scienze Biologiche e Farmacia, è stato componente del gruppo “Biomedi@” della facoltà di Bioetica dell’Ateneo Ponticio Regina Apostolorum e attualmente insegna Scienze Naturali presso l’Istituto Cristo Re di Roma. E’ autore di numerosissimi saggi, fra cui “Inchiesta sul darwinismo”; Lazzaro Spallanzani e Gregor Mendel; “Il quarto dominio”; “Contro il politicamente corretto”, scritto insieme a Ettore Gotti Tedeschi; “Agenda 2030 – Una rivoluzione colorata – 17 passi verso la catastrofe”, “L’ultimo uomo”. Nel 2011 ha fondato il sito “Critica scientifica”. Intenso anche il suo impegno politico come presidente del comitato “Ripudia la guerra” e come responsabile nazionale del settore cultura di Democrazia Sovrana e Popolare.