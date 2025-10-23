In occasione della riunione distrettuale Puglia-Basilicata del Serra Club Italia, club service laico che sostiene la cultura cristiana, le vocazioni sacerdotali e dei seminaristi, in programma sabato 25 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, a Palazzo Nervegna – Sala Gino Strada, a Brindisi, si terrà un incontro sul tema “Come parlare ai giovani di pace, speranza e felicità”. Relazionerà don Cosimo Schena, parroco brindisino molto conosciuto in città. Attualmente svolge la sua attività presso la chiesa del quartiere La Rosa. E’ un poeta ed è laureato in Filosofia. E’ stato anche premiato come il parroco più “social” per saper comunicare con i giovani utilizzando ogni mezzo tecnologico e digitale a sua disposizione. Saranno presenti alcuni studenti in rappresentanza di varie classi del Liceo Palumbo di Brindisi, accompagnati dalla prof.ssa Sabina Bombacigno.

Interverranno la Governatrice del Serra Puglia-Basilicata, Maria Silvestrini, e i presidenti di tutti i club del Distretto, cioé Brindisi, Matera, Potenza, Altamura, Foggia, Cerignola, Lucera, Taranto.

L’argomento individuato è molto attuale se lo si rapporta al periodo storico che stiamo vivendo, un periodo dove in alcune parti del mondo sono assenti proprio la pace, la speranza e la felicità.

Al termine del convegno, sarà celebrata la Santa Messa presso la Cattedrale di Brindisi.