Uno degli anticipi del settimo turno di Serie A2 andrà in scena al PalaPentassuglia, dove i padroni di casa proveranno a continuare l’ottimo inizio di campionato ospitando la Unieuro Forlì, desiderosa d’altro canto di chiudere la serie negative di quattro sconfitte consecutive ed una sola vittoria ottenuta finora nel match interno contro Ruvo di Puglia.

Palla a due in programma sabato 25 ottobre alle ore 20:30 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (martedì 09:30-13:00; 16:45-20:15, mercoledì 09:30-13:00; 16:45-18:15), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.

Si informa che i tagliandi sono nominativi e non cedibili a terzi. All’ingresso del palasport sarà dunque necessario presentare il biglietto e un documento di identità valido, che sarà richiesto dal personale di controllo.



Diversi ex della partita nelle due rispettive squadre: Raphael Gaspardo è stato protagonista ai massimi livelli in Italia e in Europa per tre stagioni in biancoazzurro dal 2019 al 2022 in oltre cento le presenze in competizioni di Legabasket Serie A e Basketball Champions League; Demonte Harper è stato un giocatore biancoazzurro nella stagione 2014/15, allenato da coach Piero Bucchi, raggiungendo i quarti di finale playoff; Todor Radonjic, attuale capitano Valtur Brindisi, è stato in forza dal 2022 al 2024 alla Pallacanestro Forlì, con cui ha terminato al primo posto la regular season in entrambe le annate.

Assente in casa Valtur Brindisi, Andrea Mabor Dut Biar. In dubbio la presenza di Blake Francis, in fase di recupero dall’intervento chirurgico a cui è stato opposto circa due mesi fa di osteosintesi del terzo e quarto metacarpo della mano destra, e Gabriele Miani, costretto a saltare sessioni di allenamento settimanali dopo il match di Milano.

Queste le parole dell’atleta Valtur Brindisi, Andrea Cinciarini: “Abbiamo tanta voglia di tornare a giocare davanti ai nostri tifosi dopo più di due settimane di distanza. Vogliamo proseguire il nostro percorso e portare a casa altri due punti importanti per la nostra crescita e classifica. Sappiamo che troveremo una squadra che avrà voglia di vendere cara la pelle dopo un inizio difficile di campionato. Forlì ha ottimi giocatori e tiratori che in ogni momento possono incidere sulla partita. Noi dobbiamo pensare quanto più a noi stessi, a giocare insieme di squadra al nostro ritmo ed energia che ci ha contraddistinto finora. La spinta e il calore del pubblico saranno come sempre uno stimolo in più dalla nostra parte”.

Il match Brindisi-Forlì sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass sabato sera a partire dalle ore 20:30. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi