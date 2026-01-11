Grande orgoglio per il Salento grazie a Carola Calogiuri, atleta salentina delle Lame Azzurre “Maestri Zumbo”, protagonista assoluta della Coppa del Danubio U17 nella gara a squadre del circuito europeo, disputata a Samorin e valida per la selezione ai Campionati Europei U17, in programma a Tbilisi nel mese di febbraio.

Capitano della formazione Italia 2, Carola Calogiuri ha guidato la squadra con determinazione e grande personalità, conducendo le azzurre fino alla finale tutta italiana contro Italia 1, superata con un netto 45 a 30. Una vittoria maturata al termine di una competizione di altissimo livello tecnico.

Alla manifestazione hanno preso parte 22 nazioni dell’area europea, a conferma del prestigio e della competitività della Coppa del Danubio, uno degli appuntamenti più importanti del calendario schermistico giovanile.

Il successo di Samorin rappresenta un risultato di grande valore sia in chiave sportiva che territoriale, premiando il lavoro dell’atleta e della società Lame Azzurre “Maestri Zumbo”, punto di riferimento della scherma salentina, e portando il nome del Salento sul palcoscenico europeo.

La vittoria avvicina Carola Calogiuri alla convocazione per i Campionati Europei U17 di Tbilisi, confermandola come una delle giovani promesse più interessanti della scherma italiana.