L’Amministrazione comunale punta sulla riscoperta delle tradizioni locali per valorizzare San Donaci come meta turistica. Il nostro territorio, con le sue bellezze naturali, i prodotti tipici e l’ospitalità della comunità, merita di essere conosciuto e apprezzato anche da chi viene da fuori. Un’occasione speciale per celebrare queste ricchezze è la Festa di San Vincenzo Ferrer, patrono della città insieme a Santa Maria delle Grazie.

Nel mese di aprile, San Donaci si animerà con due giornate dedicate alla storia e alle tradizioni locali. La Fiera di San Vincenzo Ferrer, nata come mostra mercato del bestiame durante le celebrazioni religiose, è oggi una vetrina delle più belle tradizioni del nostro territorio. Saranno due giorni ricchi di eventi e occasioni di incontro, per vivere insieme l’inizio della primavera in un’atmosfera di festa e convivialità.

Sabato 5 aprile, a partire dalle 19:00 in Piazza Aldo Moro, il centro cittadino si trasformerà in un palcoscenico di sapori e divertimento con lo Street Food, spettacoli e animazione a cura di SoloSole Circus e Mago Kid. La serata proseguirà con il concerto live di “Io, Te e Puccia”, un mix di musica e intrattenimento.

Domenica 6 aprile, alle 9:30 nella zona del Palazzetto dello Sport, la Fiera di San Vincenzo Ferrer aprirà ufficialmente i battenti con la cerimonia di inaugurazione e la benedizione della 101ª edizione. Dalle 10:00 sarà possibile iscriversi alla Pro Loco, mentre il Mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato artistico, organizzato dall’Associazione culturale “Puglia Eventi Antiquariando”, offrirà un viaggio nel tempo tra oggetti d’epoca e creazioni uniche.

L’evento di quest’anno si arricchisce con una mostra di auto d’epoca curata da “Arneo Veicoli Storici”, con la partecipazione speciale del Vespa Club di Oria e San Vito dei Normanni. Gli appassionati di equitazione potranno assistere a uno spettacolo equestre in libertà dell’artista internazionale Olimpia Conte. La giornata sarà accompagnata da un aperitivo musicale presso “Talea”, per poi concludersi alle 20:00 al Teatro Comunale con la commedia “Aqquai… bu tocca”, all’interno della rassegna teatrale cittadina. San Donaci vi aspetta per un weekend all’insegna della tradizione, della cultura e del divertimento.