Il sindaco Giovanni Allegrini ha inviato una lettera al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia per “richiedere l’esclusione del territorio del Comune di San Michele Salentino dal perimetro ricadente nell’ambito di competenza del Consorzio dell’Arneo”.

L’istanza è stata avanzata ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge Regionale n. 4 del 13.03.2012, dopo che l’Amministrazione comunale aveva incaricato un perito agrario di svolgere le attività propedeutiche alla redazione di una relazione tecnica per l’individuazione dell’area da perimetrare, inclusa nel Consorzio Arneo.

Il professionista ha evidenziato che “i cespiti dell’area consortile dell’agro di San Michele Salentino, pur essendo inclusi nel perimetro del Consorzio Arneo, non hanno tratto alcun beneficio, né diretto, né specifico, né indiretto. Tali interventi non hanno determinato un aumento di valore dei cespiti o vantaggi di tipo fondiario”.

Inoltre, nella stessa perizia è stato evidenziato che “il Consorzio Arneo non ha mai effettuato opere di canalizzazione, bonifica o miglioramento fondiario”. La richiesta di esclusione dal perimetro di imposizione dell’Arneo è stata condivisa all’unanimità dall’intero Consiglio comunale, offrendo una risposta a tutti i cittadini proprietari di terreni agricoli nel territorio comunale gravati dagli avvisi di pagamento.

Ufficio Comunicazione Istituzionale

Comune di San Michele Salentino