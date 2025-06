Questa mattina il Direttore Generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, insieme al Sindaco di Cisternino Lorenzo Perrini, al Direttore del Distretto Socio Sanitario Fasano-Cisternino-Ostuni, Giuseppe Pace e alla Coordinatrice Infermieristica Maria Ferrara, hanno visitato la nuova sede di via Fiume a Cisternino, dove sono stati trasferiti in via temporanea i servizi distrettuali a seguito dell’apertura del cantiere presso il poliambulatorio di via Regina Margherita.

La nuova struttura, moderna e funzionale, è stata predisposta per garantire continuità e qualità dell’assistenza territoriale durante i lavori previsti dal PNRR per la ristrutturazione del presidio originario.

Maurizio De Nuccio, Direttore Generale ASL Brindisi, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto:

“La salute dei cittadini è sempre al centro della nostra azione. Questa soluzione temporanea è la dimostrazione concreta di come la collaborazione istituzionale e la rapidità d’intervento possano tradursi in un servizio efficiente e sicuro per la comunità. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo trasferimento, dimostrando senso di responsabilità e dedizione”.

Lorenzo Perrini, Sindaco di Cisternino, ha sottolineato il valore della continuità del servizio:

“Pur comprendendo in parte i disagi dovuti alla allocazione, la sede di via Fiume rappresenta una risposta concreta e necessaria per garantire, anche in questa fase, la continuità dei servizi per i cittadini. Si tratta di una soluzione temporanea, ma pensata per offrire qualità e decoro fino al completamento dei lavori del poliambulatorio in via Regina Margherita che è oggetto di un intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza. Ringrazio la Direzione Generale della Asl e tutto il personale per aver in tempi brevi allestito al meglio i nuovi ambienti. L’auspicio è che quanto prima si possa rientrare nella rinnovata sede di Via Regina Margherita”.

Giuseppe Pace, Direttore del Distretto Socio Sanitario Fasano-Cisternino-Ostuni, ha voluto ringraziare tutte le professionalità coinvolte:

“Un ringraziamento sentito a tutte le anime della Asl Brindisi che hanno reso possibile questo trasferimento: dall’area tecnica al servizio manutenzione della Sanitaservice. Un ringraziamento speciale anche alla coordinatrice infermieristica e ai suoi collaboratori che con impegno e abnegazione hanno contribuito a questo risultato. È grazie al lavoro sinergico di queste risorse che oggi possiamo inaugurare una sede accogliente, operativa e in piena sicurezza”.

Maria Ferrara, Coordinatrice Infermieristica, ha evidenziato l’impatto positivo per utenti e operatori:

“La nuova sede di via Fiume è stata allestita con attenzione alla funzionalità degli spazi e al benessere degli operatori e degli utenti. È una struttura che permette lo svolgimento delle attività sanitarie in condizioni ottimali”.

La Asl Brindisi continuerà a monitorare il percorso dei lavori legati al PNRR, mantenendo alta l’attenzione sui servizi territoriali e sull’accessibilità alle cure per tutti i cittadini.

