Si chiude con un bilancio estremamente positivo Santa Pazienza – Eventi POPolari, la rassegna che ha accompagnato le festività natalizie di Fasano trasformando il centro storico in un grande palcoscenico urbano, vivo e condiviso. Un progetto culturale capace di unire musica, spettacolo e socialità, coinvolgendo migliaia di persone e restituendo agli spazi pubblici la loro funzione più autentica: essere luoghi di incontro, partecipazione e comunità.

Dai dj set ai concerti, dalla comicità allo spettacolo itinerante, Santa Pazienza ha saputo parlare a pubblici diversi, attraversando generazioni e linguaggi, con appuntamenti che hanno registrato una partecipazione costante e trasversale. Piazze piene, portici animati, strade vissute fino a tarda sera: segnali chiari di un progetto che ha intercettato un desiderio diffuso di cultura accessibile, gratuita e di qualità.

Il gran finale del weekend conclusivo — con l’energia dell’Expresso Block Party ai Portici delle Teresiane e l’intensità emotiva del Concerto di chiusura in Piazza Mercato Vecchio con i Wake Up Gospel Project e i Jazz Friends — ha suggellato un percorso che ha saputo coniugare festa e contenuto, intrattenimento e visione.

Un risultato reso possibile grazie al lavoro dell’associazione Cultura Viva, promotrice della rassegna, e alla collaborazione con il Comune di Fasano e l’Assessorato al Turismo e alle Politiche Giovanili, nell’ambito del cartellone ufficiale Natale a Fasano. Fondamentale il contributo delle attività commerciali del centro storico e non solo, dei Portici delle Teresiane, di Via Forcella e di tutti i partner che hanno sostenuto il progetto con entusiasmo, disponibilità e spirito di collaborazione.

I titoli di coda scorrono, ma Santa Pazienza non si fermerà di certo qui.