Nella giornata di ieri 11 settembre, nel corso di una mirata operazione finalizzata al controllo dei prodotti ittici e alla loro commercializzazione, il personale militare della Sezione di Polizia Marittima ed il personale imbarcato sulle dipendenti unità navali della Capitaneria di Porto di Brindisi sotto il coordinamento del Centro di Controllo di Area della Pesca della Direzione Marittima di Bari (6°C.C.A.P.), ha rinvenuto e sottoposto a sequestro circa due quintali di prodotti ittici.

Nel corso del controllo effettuato ad un mezzo isotermico di una società operante nel settore ittico di Bari, i militari hanno rinvenuto al suo interno numerose cassette in polistirolo contenenti circa un quintale di prodotto ittico della specie nasello (merluccius- merluccius) il quale risultava essere sotto la taglia minima consentita (20 cm.). La cattura e la detenzione finalizzata alla vendita di tale prodotto ittico è severamente vietata in quanto particolarmente dannosa per il ripopolamento e per gli equilibri che può creare all’habitat marino e costiero. Le sanzioni per questo tipo di violazione sono molto elevate e variano in base al quantitativo del prodotto sottomisura rinvenuto.

La sanzione amministrativa prevista, varia da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 75.000,00, in base alla quantità sequestrata, in questo caso la sanzione comminata è stata di €. 4.000,00. La medesima sanzione è stata inoltre, elevata ai Comandanti delle due unità da pesca, che hanno prima pescato e poi conferito il prodotto ittico successivamente posto sotto sequestro.

Nella stessa giornata, una motovedetta della Guardia Costiera ha sanzionato un peschereccio iscritto nelle matricole dell’Ufficio Marittimo di Monopoli, in quanto utilizzava per la pesca una rete non a norma con maglie molto più strette rispetto la misura prevista.

Oltre alla sanzione amministrativa di €. 2.000,00 è stata sequestrata la rete utilizzata e circa 100 kg. di prodotto ittico.

L’intero prodotto derivante dalle due operazioni poste in essere, dichiarato idoneo al consumo umano dal Veterinario dell’ASL di Brindisi “SIAV B” intervenuto, è stato devoluto in beneficenza a diversi enti caritatevoli presenti nel comune di Brindisi.

Nel rinnovare l’invito a tutti affinché segnalino comportamenti illeciti o situazioni dubbie, ricorda che sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 il numero di centralino della Sala Operativa 0831521022 e la casella di posta elettronica cpbrindisi@mit.gov.it mentre, per le sole emergenze in mare, il numero blu 1530.