A partire dal 1° luglio prende il via il cartellone estivo del Castello Dentice di Frasso di Carovigno, segnando l’inizio di una stagione dedicata alla cultura e all’intrattenimento. Il programma “Sere d’estate in Castello”, promosso dall’Associazione Le Colonne in collaborazione con il Comune di Carovigno, accompagnerà i visitatori nei mesi di luglio, agosto e settembre con un calendario di appuntamenti che proporrà mostre, visite tematiche ed eventi pensati anche per le famiglie.

Ad aprire la rassegna, dal 1° al 31 luglio, sarà la mostra d’arte contemporanea “Gusci d’anime” dell’artista Vittorio Zucchelli, che proporrà un percorso tra installazioni e sculture. La mostra offre un percorso concettuale attraverso installazioni e sculture che esplorano i temi dell’identità, della protezione e della trasformazione interiore. Al centro dell’esposizione si trovano le “Estroflessioni”, opere materiche in cui l’uovo diventa elemento simbolico.

Il 15 luglio è in programma una caccia al tesoro per bambini e famiglie, seguita, il 18 luglio, da una suggestiva visita tematica notturna “Sulle tracce degli scritti inediti di Elisabetta e Alfredo”, che racconterà la grande storia d’amore vissuta tra le mura del castello.

Il 19 luglio sarà la volta del teatro, con una performance di mimo itinerante tra le sale storiche, mentre il 29 luglio tornerà la caccia al tesoro, sempre alle ore 19.00.

Il mese di agosto si apre domenica 3 con “Storia e Misteri”, un affascinante percorso guidato in notturna tra leggende, simboli e racconti nascosti. Il 5 agosto è previsto un evento speciale “Teatro tra le mura”, una visita teatrale tra le mura del castello, seguito, il 10 agosto, dalla suggestiva “Notte delle stelle”, con osservazione astronomica e racconti sotto il cielo estivo.

Il 15 agosto il Castello resterà aperto per una giornata speciale di Ferragosto, mentre il 22 sarà nuovamente protagonista la caccia al tesoro. Il 27 agosto si tornerà a parlare di misteri e curiosità con l’evento “I segreti del castello”.

Chiuderà il calendario estivo, il 7 settembre, un appuntamento con la “Notte delle stelle”.

La prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni, dettagli e prenotazioni è possibile consultare il sito www.pastpuglia.it o scrivere

all’indirizzo castellodicarovigno@gmail.com.

ETS Le Colonne, Arte Antica e Contemporanea