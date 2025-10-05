Basket Serie C: Mens Sana Mesagne – Messapica Ceglie: 61 – 84

Mens Sana Mesagne: Rollo 12, Rollo, Calò 12, Baronchelli 8, Gallo 8, Falcone, Ciccarese 8, Miculis 6, Panico 4, Cerminara 2, Gualano 1, Carriero. Allenatore: Giacomo Leuzzi.

Messapica Ceglie: Cvetanovic 24, Angius 20, Feruglio 9, Carta 6, Argentiero 6, Passaro 6, Arnaldo 5, Gasparini 3, Salerno 3, Ciracì 2. Allenatore: Damiano Faggiano.

Esordio negativo per la Mens Sana Mesagne che cede in casa con la Messapica Ceglie. Davanti al tutto esaurito, con una folta rappresentanza di tifosi ospiti, i padroni di casa falliscono la prima uscita stagionale evidenziando subito le difficoltà del campionato di serie C. A complicare l’inizio dei mensanini è stato un attacco influenzale che ha colpito il Lettone Miculis, in partita solo per onore di firma. Coach Leuzzi schiera gli ex Gualano e Gallo, Miculis Calò e Ciccarese, mentre coach Faggiano manda in campo Cvetanovic, Carta, Feruglio, Gasparini e Angius. Si comincia in sostanziale equilibrio, errori da entrambe le parti caratterizzano le prime fasi, al 5’ minuto il Mesagne conduce 8-6, poi la tripla di Angius, la prima di quattro nel corso della gara, apre la strada al Ceglie. Cvetanovic domina nella zona pitturata, mette a referto 12 punti e chiude il primo quarto con la Messapica in vantaggio 14-21. La Mens Sana trova evidenti difficoltà in attacco dove non trova le giuste soluzioni. Nel secondo periodo i tiri liberi di Rollo e Calò riportano i padroni di casa a un solo possesso di ritardo, poi due triple consecutive di Argentiero, saranno nove quelle realizzate dalla formazione cegliese contro due dei mensanini, tentano l’allungo degli ospiti, ma Gallo e Panico portano il ritardo della Mens sana a soli due punti (25-27) con 7’ da giocare al riposo lungo. I ragazzi di coach Faggiano rimettono il punteggio nei margini di sicurezza con Carta e Feruglio e all’intervallo le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 32-41. Al rientro in campo, dopo i canestri di Miculis e Calò, la Mens Sana scompare dal campo. I mensanini cedono in difesa e il Ceglie con un parziale di 4-13 (36-54) mette le mani sulla partita. Solo nove punti per i padroni di casa nel terzo periodo costellato da una infinità di errori. Gli ospiti firmano l’incontro con 8 punti di Cvetanovic e 11 punti di Angus conditi da tre triple. Al termine del terzo quarto l’esito finale ormai è indirizzato verso Ceglie sul punteggio di 41-66. L’ultimo periodo serve solo per portare a conclusione l’incontro. Calò e compagni tentano una timida reazione, ma la Messapica Ceglie ha ormai il pieno controllo della gara. Altre tre triple degli ospiti puniscono oltremodo i ragazzi di coach Leuzzi che trovano negli ultimi minuti canestri con Ciccarese e Barochelli a partita ormai segnata. Vince con merito la Messapica Ceglie che inaugura nel migliore dei modi l’esordio in serie C, mentre la Mens Sana deve subito ritornare in palestra, sfruttando anche il prossimo turno di riposo, per trovare le giuste soluzioni alla prova fornita del tutto insufficiente.

Giada Amatori