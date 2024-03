L’Amministrazione Comunale ha approvato una manifestazione di interesse rivolta ai fotografi per realizzare una mostra nel centro storico dedicata ai Riti della Settimana Santa e al patrimonio storico, artistico e monumentale francavillese.

“Con questa mostra – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – intendiamo raccontare l’identità francavillese. Questa iniziativa si inserisce nel processo di valorizzazione del nostro centro storico. Un percorso che prosegue ininterrottamente da alcuni anni e che ha preso il via con il restauro della Torre dell’Orologio, la riqualificazione di via Casalino, il potenziamento della pubblica illuminazione e con i grandi appuntamenti dell’estate. La rinascita di un centro non passa solo dalla rigenerazione del patrimonio, quel che sta avvenendo con il Palazzo del Sedile e l’ex Mercato Coperto, ma dalla capacità di saper testimoniare la storia di una comunità.”

La mostra si articolerà come una esperienza immersiva che si svilupperà tra le vie, le piazze e i vicoli del centro per creare un ponte tra le architetture presenti e la cultura popolare. Le postazioni saranno allestite con foto di grandi dimensioni per formare un racconto che accompagnerà i visitatori verso i principali monumenti cittadini. Ogni scatto scelto riporterà il nome dell’autore.

“La Settimana Santa – conclude l’Assessore al Turismo Carmine Sportillo – è un momento di incontro e di scoperta per tante persone che arrivano nella nostra Città. Con questa mostra a cielo aperto vogliamo impreziosire il nostro centro storico creando una connessione tra arte, cultura e tradizioni. Sarà un percorso ricco di pathos che si avvarrà dell’estro dei fotografi che ogni anno si dedicano con passione al racconto dei nostri Riti e della Città.”

Tutti i fotografi interessati potranno inviare i propri scatti entro il prossimo 15 marzo. Il regolamento completo è consultabile sul sito internet istituzionale.

Comune di Francavilla Fontana