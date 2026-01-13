Si è costituito presso la sede dell’Anpi il Comitato provinciale di Brindisi della Società civile per il NO al referendum costituzionale, con un’ampia partecipazione di donne e uomini a titolo personale e in rappresentanza di realtà significative del mondo associativo e sindacale. Al termine dei numerosi interventi sulle motivazioni al NO al Referendum a sostegno della democrazia, della Costituzione e in opposizione alla pericolosa delegittimazione in corso dell’amministrazione autonoma della Giustizia, è stato nominato presidente del Comitato l’avvocato Giuseppe Giordano che sarà affiancato da un coordinamento di rappresentanti di Anpi, Libera, Cgil, Arci, Legambiente e da esponenti della società civile. Presto sarà sviluppato un fitto programma di iniziative pubbliche. Particolare attenzione sarà dedicata alla costituzione di Comitati comunali ovunque, come già fatto a Ostuni. Buon lavoro al nuovo Comitato che resta aperto a ogni cittadina e cittadino e al mondo laico e cattolico.