Nella mattinata di oggi, venerdì 12 dicembre, nella Sala “Mario Marino Guadalupi” del Comune di Brindisi, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna; il Garante per i diritti delle persone con disabilità del Comune di Brindisi, Giuseppina Scarano; il responsabile provinciale del Coni a Brindisi per il quadriennio 2025/2028, Martino D’Amuri hanno siglato il “Protocollo d’intesa finalizzato a promuovere e sostenere sport inclusivi e accessibili a tutte le persone”.

“Il Protocollo è un tassello importante, che si inscrive in una traiettoria complessiva che questa Amministrazione sta seguendo in termini di inclusione sociale e di apertura alla condivisione a tutti gli elementi della comunità – ha detto il sindaco Marchionna -. Ancora ieri sera, eravamo tutti quanti insieme per inaugurare il POP, la Piccola Officina Popolare, e questa mattina firmiamo questo importantissimo protocollo con il Coni e con il Garante per i diritti delle persone con disabilità. Per noi – ha proseguito il sindaco -, definire lo scenario di una città totalmente inclusiva è uno degli obiettivi principali della nostra attività. Del resto, come sostiene il mio Assessore ai Servizi Sociali, Ercole Saponaro, sembrerebbe dalle statistiche che siamo il primo Comune in Puglia per quantità della spesa per i Servizi sociali, in rapporto alla popolazione rappresentata. Credo – ha concluso Marchionna – che questo la dica lunga sulla nostra impostazione, rispetto all’inclusione e alla cura e all’attenzione che dobbiamo riservare a quanti non possiamo lasciare indietro”.

“Oggi da Brindisi lanciamo un messaggio davvero importante – ha commentato il responsabile provinciale Coni, Martino D’Amuri, ringraziando il Garante per i diritti delle persone con disabilità del Comune di Brindisi Giuseppina Scarano e la consigliere comunale Marika Ciaccia -. Il Coni è vicino alle Istituzioni e da qui nasce questo Protocollo che vedrà protagoniste le Federazioni sportive e tutte le società”. Il Garante per i diritti delle persone con disabilità del Comune di Brindisi, Giuseppina Scarano ha quindi spiegato che “questo documento nasce dalle disposizioni emanate dalla Ministra per le Disabilità, nasce dalla Carta di Solfagnano con le priorità sportive, artistiche e culturali e con l’idea che per ogni persona in carico alle istituzioni sia previsto un progetto di vita. Questo Protocollo farà in modo che l’ambito sportivo venga tenuto presente nella predisposizione dei progetti di vita indipendente – ha aggiunto -. Bisognerà incontrare le società sportive all’interno di questo Protocollo perché porteremo avanti un percorso culturale e valoriale. Con gli studenti del ‘Palumbo’ abbiamo predisposto l’albero dei valori e vogliamo che questi valori favoriscano l’inclusione nella nostra comunità”.

La sigla del protocollo è avvenuta alla presenza dell’assessore alla Disabilità e Pari opportunità e Politiche d’integrazione sociale del Comune di Brindisi, Ercole Saponaro, e della presidente della Commissione Sport, Marika Ciaccia, che ha chiosato: “Abbiamo voluto questo Protocollo perché dalla lettura del territorio e delle esigenze del welfare sociale vi era questa mancanza, non per volere delle società sportive, dell’inclusione sociale dei soggetti più fragili sia con disabilità, sia anche con fragilità sociale ed economia. Tramite questo protocollo d’intesa – ha concluso – vogliamo che lo sport sia di tutti e per tutti”.