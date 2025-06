Al via il progetto pilota Sisagen-Cardio, coordinato da Unisalento e realizzato da Asl Brindisi e Isbem, Istituto scientifico biomedico euro mediterraneo: l’iniziativa ha l’obiettivo di studiare da vicino le malattie cardiovascolari per individuare eventuali correlazioni a livello genetico, tramite un approccio multidisciplinare e riguarderà in questa fase il Pta di Mesagne.

Sisagen-Cardio si ispira al modello sperimentato per quindici anni a Pavia dalla professoressa Eloisa Arbustini nel Centro per le malattie genetiche cardiovascolari dell’IRCCS Fondazione policlinico San Matteo. Nel progetto Sisagen-Cardio è impegnato un gruppo multidisciplinare di giovani medici, biotecnologi e informatici, coordinati dal cardiologo Salvatore Distaso e dall’ingegner Vincenzo Rizzo che svilupperà la piattaforma digitale per l’analisi dei dati.

“I modelli clinici tradizionali, ancorché supportati dalle incredibili e avanzate tecnologie biomediche a disposizione – dice il direttore scientifico di Isbem, Alessandro Distante – non possono garantire una mappatura completa delle informazioni che pure oggi sono ottenibili e necessarie per le malattie genetiche cardiovascolari. Occorre, dunque, intraprendere nuovi percorsi, con metodi e modelli che, oltre al paziente, mettono la famiglia al centro del sistema”. Tra gli obiettivi del progetto – aggiunge il cardiologo Salvatore Distaso – “la mappatura del profilo genetico di una persona con le aree di rischio per la salute, per effettuare analisi predittive e la creazione di una rete integrata sanitaria che, tramite hub-territoriali regionali, sperimenti in Puglia percorsi operativi sul modello del policlinico San Matteo, per renderli poi disponibili e applicabili. Ringrazio la direzione strategica della Asl, il direttore del Distretto sociosanitario 4 Cesare Salerno e il direttore amministrativo Giuseppe Solito per aver reso possibile questo progetto innovativo”.

I dati dei pazienti saranno inseriti in una piattaforma per consentire l’identificazione di eventuali “cluster” di determinate patologie in specifiche aree geografiche tramite georeferenziazione. Il progetto porterà a sviluppare servizi innovativi, formazione avanzata di nuove competenze, ricerca clinica e genetica con Pdta (Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali) tesi non solo a curare ma anche a comprendere i vari meccanismi alla base di molteplici malattie cardiovascolari complesse.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI