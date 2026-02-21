Una forte scossa di terremoto è stata registrata nella notte di sabato 21 febbraio nel Salernitano. Il sisma si è verificato alle ore 01:28 ed ha riguardato diverse aree del Cilento.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), la magnitudo è stata stimata intorno a 4.5 (alcune prime stime parlano di valori prossimi a 4.9). L’epicentro è stato localizzato a circa 2 chilometri a nord-ovest del comune di Montecorice, lungo la costa cilentana, mentre la profondità è risultata molto elevata, compresa tra circa 297 e 319 chilometri.

Proprio l’ipocentro così profondo ha fatto sì che l’energia del sisma si disperdesse prima di raggiungere la superficie con effetti significativi.

La scossa è stata percepita lievemente, soprattutto ai piani alti delle abitazioni, ma non si registrano danni a persone o cose né richieste di intervento ai soccorsi.

Tra le località più vicine all’epicentro che potrebbero aver avvertito il terremoto figurano Montecorice, Castellabate, Perdifumo, Serramezzana, San Mauro Cilento e Laureana Cilento.

La situazione resta sotto monitoraggio, e l’evento, pur di sensibile entità, é fatto rientrare nella normale attività sismica profonda dell’area.