Giovedì 10 ottobre, alle ore 16.00, presso la Sala Conferenze 2 dello SNIM – Salone Nautico di Puglia – si terrà il workshop “Sport nautici oltre ogni stereotipo e barriera. Storie di successo declinate al femminile”, promosso dal Soroptimist International Club di Brindisi in collaborazione con la Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi e l’Associazione GV3 “A Gonfie Vele Verso la Vita”.

L’incontro, aperto alla cittadinanza, si inserisce nell’ambito del progetto di rete Soroptimist X il Mare, volto a stimolare una più profonda consapevolezza sui temi della sostenibilità dell’ecosistema marino, delle sue criticità e potenzialità, non solo in chiave ambientale ma anche sociale, culturale ed economica. L’obiettivo è promuovere un movimento di opinione attivo e continuativo, capace di tradursi in azioni concrete e durature nel tempo.

Il workshop rappresenta inoltre una tappa del più ampio programma “Donne & Sport” del Soroptimist International, che pone al centro l’inclusione, la parità di genere e la valorizzazione del talento femminile nello sport. In questo contesto si colloca anche la Carta Etica dello Sport, già sottoscritta dal Comune di Brindisi: nella stessa giornata, è prevista la firma da parte del Comune di San Vito dei Normanni, a conferma di un impegno condiviso nel promuovere i valori di equità, rispetto e partecipazione nello sport e nella società.