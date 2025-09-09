September 9, 2025
Set 9, 2025    Posted by    news 0

‘Il capitano’ dei nostri partner: Soavegel continua a credere e investire nella pallacanestro brindisina e, anche per la stagione sportiva 2025/26, sarà Gold Sponsor biancoazzurro.

Un vero legame di cuore e di valori in comune che anno dopo anno ha consacrato una partnership virtuosa e duratura nel tempo. Anche per questa stagione sportiva alle porte, il brand Soavegel sarà presente sul retro della maglia gara ufficiale biancoazzurra.

Grazie ad una crescita costante e progressiva e all’impegno profuso di tutta la famiglia Bianco, Soavegel è diventata un’azienda leader nel settore del frozen food.
Nel corso degli anni l’azienda, che ha sede a Francavilla Fontana, ha saputo percepire ed anticipare i cambiamenti di mercato e grazie ad un’attenta e professionale gestione aziendale è riuscita a far conoscere ed apprezzare il marchio Soavegel in campo nazionale ed internazionale.

Ancora oggi, tutta la famiglia Bianco è impegnata nella gestione dell’intero stabilimento produttivo, ottenendo dei risultati sempre più entusiasmanti grazie alla lunga esperienza di gestione diretta e alla forte vocazione imprenditoriale.

Valtur Brindisi & Soavegel: un legame indissolubile! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Valtur Brindisi

Related Posts

Comincia il nuovo anno per la A.S.D. Taekwondo “Pennetta Rosa”

La Cisl è con l’Arcivescovo Intini

Tutti sulla stessa barca: il mare unisce i ragazzi con diabete di tipo 1

Blitz dei Carabinieri tra Mesagne e Carovigno: sei arresti per droga, favoreggiamento della prostituzione e furto di energia elettrica

Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 43 annunci di lavoro e 71 figure ricercate sul portale regionale “LavoroXTe”

CPR di Restinco: “il silenzio delle Istituzioni locali è inaccettabile”

No Comments

Leave a Comment