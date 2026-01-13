La Polizia di Stato di Brindisi, nell’ambito di specifici controlli disposti dal Questore di Brindisi e nel corso della consueta attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nelle giornate del 2 gennaio 2026 e del 9 gennaio 2026 ha proceduto all’arresto rispettivamente di due pregiudicati brindisini, del ’95 e del ’71, colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish.

All’arresto dei predetti si è giunti nell’ambito di due autonome attività di perquisizione effettuate d’iniziativa presso le loro abitazioni a fronte di forti sospetti circa il loro coinvolgimento in attività illecite connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione effettuata a carico del giovane del ‘95 sono stati rinvenuti 22 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish, n. 1 bilancino, n. 1 involucro di nastro da imballo avente la forma di una pistola semiautomatica, tagliato dalla parte superiore, al cui interno vi erano n. 3 cartucce con scritto sul fondello “g.f.l. auto 380”. Mentre, nell’ambito della perquisizione effettuata nei confronti dell’uomo del ‘71 sono state rinvenute e sequestrate 38 dosi di cocaina, per un peso pari a 13,40 grammi, oltre che materiale per il confezionamento e somma contante pari a 5.600,00 euro.

Alla luce di quanto rinvenuto, i due soggetti sono stati pertanto tratti in arresto e, per come disposto dal pubblico ministero di turno, all’esito delle formalità, uno tradotto in carcere (il ragazzo del ’95) e l’altro (l’uomo del ’71) sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Brindisi, 13.01.2026