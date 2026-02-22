Si ferma in terra alto-atesina la striscia di vittorie della Junior Fasano, che cade all’ultimo istante in casa dello Sparer Eppan, vittorioso per 29-28 nel match valido per la 5^ giornata di ritorno della Serie A Gold.

Gli ospiti cercano subito lo strappo, portandosi subito sul +2 (2-4 all’8’) e poi sul +4 (4-8 al 17’), con un parziale di 4-0, ma i locali non demordono e con un analogo contro break si riportano sulla parità al 22’ (8-8). Ne segue un finale di frazione rete a rete, con la marcatura del 13-13 degli uomini di Marcello Ricci siglata sulla sirena. La scena si ripeterà nella ripresa, ancor più crudelmente per Alessandro Leban e compagni.

La Junior nel secondo tempo torna sul +2 (13-15 al 2’), e dopo una prima rimonta dell’Eppan (16-15 al 5’), allunga nuovamente prima sul +3 (16-19 al 9’) e poi sul +4 (17-21 al 13’). Anche in questa circostanza però, gli alto-atesini non fanno fuggire oltre i pugliesi, tornando a contatto al 18’ (22-23) e mettendo costante pressione su biancazzurri (in maglia gialla nella circostanza). La compagine di Fasano assapora un’ultima volta il +2 a 3’30’’ dal termine, con le fasi conclusive completamente favorevoli ai padroni di casa, che approfittano degli errori offensivi ospiti per impattare e trovare l’insperata rete della vittoria all’ultimo secondo con Oberrauch.

Grande il rammarico per la Junior per aver mancato l’affondo decisivo in diverse occasioni, ma da domani il pensiero andrà subito alle Finals di Coppa Italia, con l’incontro dei quarti contro il Siracusa fissato per le ore 18 di venerdì, 27 febbraio.

Per quanto invece riguarda la Serie A Gold, il ritorno in campo è previsto per sabato 7 marzo, quando nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina giungerà il Bolzano.

“In questi campi, quando sbagli così tanto dai sei metri e commetti così tante ingenuità difensive la paghi – dichiara il tecnico Vito Fovio – Peccato perché, nonostante tutto, abbiamo avuto tra le mani il pallone della vittoria e lo abbiamo gestito malissimo, e di questo me ne prendo anch’io le colpe. Avere tanti giovani in squadra è un’arma a doppio taglio, con l’inesperienza che viene a galla nelle partite tirate, però tutto è ancora in gioco e questo ci sarà sicuramente di lezione”.

Tabellino

Sparer Eppan-Junior Fasano 29-28 (13-13 p.t.)

Sparer Eppan: Bortolot, Oberrauch 8, Singer 2, Marques Cunha 9, Lemayr, Soelva, Wiedenhofer 1, Bendini 3, Eizans, Zanutto Felippe 2, Du. Glisic-Gligorijevic, Marques Costa, Da. Glisic-Gligorijevic, Lollo 2, De Oliveira Candido 2, Rainer. All.: Marcello Rizzi.

Junior Fasano: Rossa, Leban, Guarini, Corcione, Boggia 6, Notarangelo 2, Dello Vicario Giacinti 3, Capozzoli, G. Somma 1, Marrochi 5, Brim Stefansson 5, Beorlegui 2, Codina Vivanco 4. All.: Vito Fovio.

Arbitri: Angelo Castagnino-Sebastiano Manuele.

Risultati del 18° turno: Raimond Sassari-Cassano Magnago 29-32, Loacker Bozen Volksbank-Macagi Cingoli 32-27, Publiesse Chiaravalle-Pressano 32-27, Metelli Cologne-Alperia Black Devils 23-19, Brixen-Trieste 33-36, Conversano-Teamnetwork Albatro Siracusa 30-29, Sparer Eppan-Junior Fasano 29-28.

Classifica: Cassano Magnago 32, Raimond Sassari 26, Teamnetwork Albatro Siracusa 23, Junior Fasano 22, Loacker Bozen Volksbank e Trieste 19, Publiesse Chiaravalle 18, Conversano 17, Macagi Cingoli e Metelli Cologne 16, Pressano* 15, Brixen* 12, Alperia Black Devils 9, Sparer Eppan 6. *Una partita in meno (Brixen-Pressano si recupera il 4/03).

Prossimo turno (7/03): Teamnetwork Albatro Siracusa-Publiesse Chiaravalle, Junior Fasano-Loacker Bozen Volksbank (17.30), Macagi Cingoli-Metelli Cologne, Pressano-Sparer Eppan, Cassano Magnago-Brixen, Alperia Black Devils-Raimond Sassari, Trieste-Conversano.

