Tutto pronto per la quarta edizione di “Sport per tutti”, la manifestazione dedicata allo sport e ai suoi valori promossa dall’Istituto Comprensivo “Commenda” di Brindisi, in programma mercoledì 5 giugno alle ore 8.30 presso il cortile del plesso “Giulio Cesare”. L’iniziativa si inserisce all’interno di un ampio progetto di educazione motoria e inclusiva, e vedrà il coinvolgimento di numerose realtà del territorio, grazie alla collaborazione con il CSI Provincia di Brindisi e le associazioni sportive locali.

La giornata si aprirà con attività sportive multidisciplinari rivolte agli alunni della scuola secondaria di primo grado a indirizzo sportivo e agli studenti delle classi terze e quarte della scuola primaria. Nel corso della mattinata si terrà poi la cerimonia di premiazione degli studenti della secondaria che si sono distinti per meriti sportivi e di fair play. All’evento prenderanno parte anche due noti giocatori della Valtur Brindisi, Niccolò De Vico e Davide Buttiglione, testimoni del valore educativo dello sport.

“Vogliamo trasmettere ai nostri studenti – afferma la Dirigente Scolastica Patrizia Carra – il messaggio che ognuno deve poter vivere la propria esperienza scolastica e personale nel rispetto delle proprie esigenze e potenzialità. Lo sport, in questo senso, è uno strumento potentissimo: attraverso l’impegno, la disciplina e il rispetto delle regole insegna i valori fondamentali della convivenza e dell’inclusione. Il nostro obiettivo è quello di garantire a tutti le stesse opportunità, senza alcuna distinzione.”

L’IC Commenda si distingue da anni per la sua attenzione allo sviluppo delle attività motorie e sportive, come dimostrano le numerose iniziative avviate: dalla curvatura sportiva attivata nella scuola secondaria, al Protocollo d’Intesa con il Comune di Brindisi e la Federazione Italiana Scherma, firmato nel 2021, fino all’adesione alla rete nazionale delle “Scuole per lo Sport Italia”, un progetto d’avanguardia che coinvolge solo 120 istituti su tutto il territorio nazionale.

“Siamo felici di accogliere per il secondo anno consecutivo tante realtà sportive nella nostra scuola – commenta Silvia Lapomarda, referente di Scienze Motorie – perché crediamo fermamente che lo sport rappresenti una vera e propria scuola di vita. Attraverso il gioco e la competizione, i ragazzi imparano a superare gli ostacoli, a collaborare e a sviluppare resilienza: qualità fondamentali per la loro crescita personale.”

“Sport per tutti” si conferma così non solo una festa, ma anche un’occasione preziosa per riaffermare il valore dello sport come veicolo di inclusione, educazione e coesione sociale.