Di seguito riportiamo integralmente la nota inviata da Carmelo Sportillo, segretario cittadino del Partito Democratico, alle segreterie comunali dei partiti e movimenti di centrosinistra (Idea per Francavilla, Libera Francavilla, Art. 9 #denuzzosindaco, Italia Viva, Azione, Movimento 5 Stelle

Pregiatissimi,

l’Amministrazione guidata dal sindaco Antonello Denuzzo è entrata nella fase conclusiva del suo mandato quinquennale; nella primavera del 2023, infatti, i nostri concittadini saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco ed il nuovo Consiglio comunale, che si dovranno far carico del futuro governo della Città.

Le recenti elezioni amministrative in importanti comuni del Paese, come Bologna, Milano, Napoli, Roma e Torino ecc. hanno dimostrato che quando il Centrosinistra riesce a mettere da parte ambizioni personali e soluzioni di basso profilo, per costruire invece un percorso politico ed un programma di governo concreto, innovativo e solidale, insomma a confrontarsi al proprio interno per poi a parlare al cuore della gente, viene premiato dagli elettori.

Il periodo storico che stiamo vivendo è di una gravità senza precedenti; la crisi economica e sociale, inasprita dalla pandemia ancora persistente, acuisce lo sconforto dei cittadini che si tramuta inevitabilmente in una sempre più accentuata sfiducia verso la politica e nell’astensionismo elettorale.

Per questo, chi ha l’onere e l’onore di ricoprire cariche politiche, ha anche il dovere di promuovere le condizioni affinché si possano costruire dei progetti politici idonei a far rimettere in moto il nostro Paese, a partire dalle realtà locali, scongiurando il ritorno al potere della destra populista.

Tutto ciò premesso, pur nei distinguo da noi pubblicamente evidenziati nel tempo, in ordine alle scelte amministrative che hanno finora contraddistinto l’attuale maggioranza nel sostanziale interesse della stessa, su mandato unanime del Gruppo Dirigente del mio Partito, di valenza esclusivamente politica ed escludendo qualsivoglia coinvolgimento nell’attuale compagine governativa della Città, ritengo opportuno quanto doveroso, in qualità di segretario cittadino del PD che, a livello nazionale è incontrovertibilmente il punto di riferimento di tutto il Centrosinistra, promuovere un incontro con le Spett.li Segreterie in indirizzo.

Il fine ultimo sarà quello di valutare insieme se vi siano le condizioni per individuare e condividere un profilo comune, da coltivare e perseguire nell’esclusivo interesse della Città, in vista delle prossime consultazioni amministrative.

Restando in attesa di riscontro, porgo cordiali saluti.

Il segretario cittadino del Partito Democratico

(Carmelo Sportillo)