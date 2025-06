6 giugno, ore 18.00 – Mediaporto Biblioteca di Brindisi

LEGEND BRINDISI

Storie di migrazioni e accoglienza a Brindisi, nel marzo 1991

Presentazione del libro di Katiuscia Vammacigna (Effigi Edizioni)

Dialoga con l’autrice Luigi D’Elia

Ospiti della serata

Patrizia Aversa con il progetto fotografico 2-Life e Maria Rosini, illustratrice del libro

Nove racconti dalle nebbie della memoria di quel marzo. Cosa è accaduto in quei giorni a Brindisi? Quale miracolo, laico o di fede che sia? Cosa ci rese umani e accoglienti allora? E da allora ad oggi cosa è cambiato nel mondo e in noi? Ne usciremo migliori, recitava un vecchio slogan…

Nel marzo del 1991, una piccola e poco nota città del sud della Puglia, fu protagonista di un evento storico eccezionale: l’esodo di quasi trenta mila anime provenienti dall’Albania che a bordo di pescherecci, navi mercantili come la Legend Panama o piccoli boat people, si riversarono sulle coste pugliesi e sul porto di questa città affacciata sul mare, Brindisi, impreparata ad uno tsunami umano che in pochi giorni riversò sul molo uomini, donne e bambini in cerca di riparo e cibo. I cittadini di Brindisi poco o nulla sapevano dell’Albania di Enver Hoxha e della dura epoca di prigionia culturale, sociale, economica e politica che quel popolo aveva subito. E pur vivendo, un momento sociale ed economico difficile, la città e i cittadini di Brindisi e provincia, in assenza di una repentina risposta dello Stato, furono protagonisti di una singolare storia di accoglienza. Di quei giorni esistono, perse nell’oralità dei racconti, migliaia di narrazioni, alcune delle quali in queste pagine, prendono vita, nella scrittura di nove racconti avvincenti, emozionanti, umani, spesso integrati dall’autrice con ricerche o approfondimenti storico-bibliografici sui diversi aspetti della storia d’Albania.

Katiuscia Vammacigna, nata e cresciuta a Brindisi, si laurea in Storia e Filosofia, all’Università di Lecce, specializzandosi poi presso l’Università di Parma, dove ha vissuto e lavorato per circa dieci anni. Tornata a Brindisi, si dedica alle sue passioni, frequentando laboratori teatrali e di scrittura, quali l’Accademia di Cinema e Scrittura creativa, Cinescript. Alcuni dei suoi racconti sono presenti in antologie di AA.VV. edite da Les Flàneurs. Amante del territorio e della sua città, crede nel potere rivoluzionario della scrittura, dell’arte, della cultura per risollevarne il tessuto sociale. Sostenitrice dell’importanza della filosofia in ambito socio-culturale, l’ha promossa attraverso laboratori didattici per bambini e adulti. Dal 2021, scrive articoli e recensioni per “Il pensiero storico. Rivista internazionale di storia delle idee”.

La narrazione del libro sarà accompagnata dalla proiezione ed esposizione di alcune fotografie tratte dal Progetto fotografico 2-Life della fotografa brindisina Patrizia Aversa. Anche questo evento rientra nell’ampia programmazione attivata da Regione Puglia – Polo Bibliomuseale di Brindisi, Provincia di Brindisi, Puglia Culture e Santa Teresa spa.