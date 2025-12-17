La Valtur Brindisi di coach Piero Bucchi si prepara ad affrontare la seconda trasferta consecutiva nel giro di pochi giorni, il recupero della quindicesima giornata del girone di andata, posticipato dalla data di fine novembre causa la convocazione in nazionale camerunense dell’atleta Aristide Mouaha.

Una lunga trasferta da Bergamo a Rieti, viaggiando da Nord al Centro Italia, in questi giorni senza sosta per la squadra biancoazzurra chiamata ad una prestazione di carattere dopo la sconfitta rimediata domenica pomeriggio a Monza. Stato d’animo che accompagnerà anche i padroni di casa della Real Sebastiani Rieti, reduce dal kappaò interno contro Livorno e impegnati in un doppio confronto ravvicinato tra le mura amiche.

Palla a due mercoledì 17 dicembre alle ore 21:00 al PalaSojourner di Rieti.

Le parole del vice allenatore Valtur Brindisi, Marco Esposito: “Messa già da parte la sconfitta di Bergamo, la doppia trasferta settimanale continua a Rieti, uno dei campi più caldi ed ostici di questo campionato. L’inserimento di Hogue aggiunge fisicità ed esperienza al roster di coach Ciani, in cui gli isolamenti della combo guard Perry, le corse in transizione e i punti nel pitturato sono i pilastri del loro attacco. La ricetta per riprendere la giusta rotta rimane la stessa: energia, intensità, responsabilità individuale e la stessa coesione offensiva dimostrata sino ad oggi”.

La partita sarà trasmessa mercoledì 17 dicembre alle ore 21:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita giovedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner NBB.

Il locale Flabi Mediterranean coffee & food, punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallacanestro brindisina, è la Club House della società biancoazzurra unico locale pubblico autorizzato a trasmettere le partite della Valtur Brindisi per tutta la stagione sportiva 2025/26. Per info e prenotazioni chiamare il numero 375-5366001.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi