Proseguono le iniziative del Comune di Brindisi per allertare i cittadini sulle zone dissestate del Comune di Brindisi al fine di garantire maggiore sicurezza nella viabilità cittadina, soprattutto in vista della stagione invernale.

Con ordinanza dirigenziale emanata martedì 14 ottobre 2025, il Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana ha disposto l’istituzione del limite di velocità a 30 km/h e l’installazione di cartellonistica di sicurezza “Strada dissestata” in Viale Ligabue, Via Leonardo da Vinci, Viale Caravaggio e Viale Palmiro Togliatti.

L’intervento, che dà seguito a una precedente ordinanza sullo stesso tema, prevede anche il restringimento delle carreggiate con l’utilizzo di delineatori stradali per segnalare i tratti più compromessi in attesa degli interventi di manutenzione straordinaria.

L’impianto di segnaletica sarà realizzato da una ditta incaricata e dovrà essere conforme al Codice della Strada. L’ordinanza entrerà in vigore il giorno della posa in opera e resterà valida fino al completamento dei lavori di manutenzione.

Parallelamente, un’altra ordinanza del medesimo Settore ha disposto la posa in opera di cavi in fibra ottica in diverse strade del centro urbano. Dal 20 al 26 ottobre 2025, nella fascia oraria 07:30 – 17:30, saranno in vigore divieti di sosta con rimozione e restringimenti di carreggiata sulle vie San Martino delle Battaglie, Legnago, Egnazia, Foscolo, Petrarca, Zanella, Fucini, Attanasio Soldati, Bramante e Largo Angelo del Bon.

A partire dal 18 ottobre, saranno installati i cartelli informativi per segnalare agli automobilisti i lavori in corso e le modifiche temporanee alla viabilità.