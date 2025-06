Una ragazza di 15 anni, Jennifer Pagliara, di Squinzano, è morta giovedi scorso nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dopo un improvviso peggioramento delle condizioni di salute. La giovane aveva accusato i primi sintomi nella mattinata del 17 giugno: spossatezza, debolezza, febbre alta fino a 41° e crisi epilettiche. I genitori hanno allertato il 118 e Jennifer è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi.

All’ingresso in ospedale la giovane era già in coma. I primi accertamenti avevano evidenziato una polmonite bilaterale insorta in modo repentino. Il quadro clinico si è aggravato con il passare delle ore, fino al trasferimento a Lecce. I medici hanno ipotizzato una possibile coagulazione intravascolare disseminata (CID), complicanza rara e grave che può insorgere in presenza di infezioni severe. Altre ipotesi al vaglio sono una reazione a una puntura di insetto tropicale o una forma di meningite.

La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica dei fatti e verificare se il decorso sia stato inevitabile o se vi siano stati eventuali ritardi o responsabilità nelle cure prestate. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti medico-legali.

Jennifer aveva appena concluso il primo anno di studi all’istituto professionale alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi. La notizia della sua morte ha scosso la comunità di Squinzano, dove la famiglia risiede.

In una nota ufficiale, il dirigente scolastico Cosimo Marcello Castellano e l’intera comunità scolastica dell’IPEOA “S. Pertini” hanno espresso il proprio cordoglio:

«Jennifer era una studentessa modello, apprezzata per il suo impegno e il comportamento esemplare. La sua scomparsa ci addolora profondamente. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia Pagliara».