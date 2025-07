Si è conclusa domenica 27 luglio con grande partecipazione e interesse del pubblico la mostra fotografica “Rovine di Puglia: Memorie nel Tempo”, tenutasi presso la suggestiva Masseria Coltura.

L’evento ha registrato un’alta affluenza nelle due serate di apertura, confermando l’attenzione e la sensibilità del pubblico verso il tema della memoria, dell’abbandono e della bellezza paesaggistica pugliese. “E’ stata l’occasione per dare modo ai giovani che sono rimasti nel territorio di far parlare questi meravigliosi luoghi seppur abbandonati – dichiara la Presidente dell’associazione SUN (Spazi Urbani Nascenti) Raffaella Palumbo – e l’obiettivo della nostra associazione è proprio quello di trasmettere la passione che ci accomuna per il

nostro territorio”.

Lungo il percorso espositivo, i visitatori hanno potuto ammirare le 40 fotografie selezionate da autori provenienti da tutta Italia, che hanno raccontato – ciascuno con il proprio sguardo – la storia silenziosa delle rovine disseminate nel territorio.

Durante la cerimonia di premiazione di domenica 27 luglio alle ore 20:00, sono stati annunciati i tre scatti vincitori, scelti dalla giuria per impatto visivo, qualità tecnica e valore narrativo.

I FOTOGRAFI PREMIATI:

1° posto: Nicola Bertellotti – “Anni senza fine”

2° posto: Nicola Abbrescia – “Lungo le Vie romane, tra pietra e preghiera”

3° posto: Eugenio Costantini – “Giulio e Luigina”

Alla serata erano presenti rappresentanti i Comuni patrocinanti di San Michele Salentino e San Vito, il sindaco di Latiano oltre che i membri della giuria, che hanno espresso apprezzamento per la qualità delle opere e l’originalità del progetto.

Con questa prima edizione si chiude un capitolo importante, ma la mostra non si ferma qui: “Rovine di Puglia: Memorie nel Tempo” continuerà il suo viaggio e sarà a a San Michele Salentino il 30 luglio nella piazza principale e il 9 agosto presso parco Augelluzzi.

