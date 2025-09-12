Un evento interamente dedicato al Susumaniello, vitigno simbolo della provincia di Brindisi, animerà Mesagne venerdì 12 settembre. “Susumaniello in festa” si svolgerà nel suggestivo scenario del Castello comunale e di Piazza Orsini del Balzo, unendo enologia, gastronomia e cultura. La manifestazione, presentata lo scorso lunedì al Comune di Mesagne, vedrà la partecipazione di oltre 30 cantine e si articolerà in due momenti principali. La giornata prenderà il via alle 18:00 all’interno del Castello con la fase finale del I Concorso Miglior Sommelier del Susumaniello. Dopo una prova scritta, i tre finalisti si sfideranno in una prova pratica per conquistare il prestigioso titolo della prima edizione. Il vincitore avrà l’onere e l’onore di promuovere il pregiato vitigno a livello nazionale.

Alle 19:30, l’evento si sposterà in Piazza Orsini del Balzo per la degustazione di vini e prodotti tipici. I visitatori potranno scoprire i vini Susumaniello e abbinarli a specialità gastronomiche locali, come salumi, formaggi, bombette e panini con carni pregiate. La serata sarà ufficialmente inaugurata dall’incontro “Il Susumaniello: la rivelazione dell’enologia pugliese”, un momento di confronto e approfondimento sulle prospettive di un vino che racconta qualità e territorio. “Susumaniello in festa” si propone come un’occasione per valorizzare il territorio e le sue eccellenze, trasformando il centro storico di Mesagne in un polo di divulgazione della cultura del vino. La manifestazione, patrocinata dalla città di Mesagne, porta la firma dell’AIS – Associazione Italiana Sommelier Puglia.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria di AIS Puglia al numero 080 4949189. Per partecipare all’evento e acquistare i biglietti, si consiglia la prenotazione accedendo al sito ufficiale AIS Puglia – https://www.sommelierpuglia.it/susumaniello25/ – , mentre eventuali ticket ancora disponibili saranno venduti nel corso della serata al botteghino dell’evento.