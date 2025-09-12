September 12, 2025
Un evento interamente dedicato al Susumaniello, vitigno simbolo della provincia di Brindisi, animerà Mesagne venerdì 12 settembre. “Susumaniello in festa” si svolgerà nel suggestivo scenario del Castello comunale e di Piazza Orsini del Balzo, unendo enologia, gastronomia e cultura. La manifestazione, presentata lo scorso lunedì al Comune di Mesagne, vedrà la partecipazione di oltre 30 cantine e si articolerà in due momenti principali. La giornata prenderà il via alle 18:00 all’interno del Castello con la fase finale del I Concorso Miglior Sommelier del Susumaniello. Dopo una prova scritta, i tre finalisti si sfideranno in una prova pratica per conquistare il prestigioso titolo della prima edizione. Il vincitore avrà l’onere e l’onore di promuovere il pregiato vitigno a livello nazionale.

Alle 19:30, l’evento si sposterà in Piazza Orsini del Balzo per la degustazione di vini e prodotti tipici. I visitatori potranno scoprire i vini Susumaniello e abbinarli a specialità gastronomiche locali, come salumi, formaggi, bombette e panini con carni pregiate. La serata sarà ufficialmente inaugurata dall’incontro “Il Susumaniello: la rivelazione dell’enologia pugliese”, un momento di confronto e approfondimento sulle prospettive di un vino che racconta qualità e territorio. “Susumaniello in festa” si propone come un’occasione per valorizzare il territorio e le sue eccellenze, trasformando il centro storico di Mesagne in un polo di divulgazione della cultura del vino. La manifestazione, patrocinata dalla città di Mesagne, porta la firma dell’AIS – Associazione Italiana Sommelier Puglia.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria di AIS Puglia al numero 080 4949189. Per partecipare all’evento e acquistare i biglietti, si consiglia la prenotazione accedendo al sito ufficiale AIS Puglia – https://www.sommelierpuglia.it/susumaniello25/ – , mentre eventuali ticket ancora disponibili saranno venduti nel corso della serata al botteghino dell’evento.

