I chiarimenti richiesti da cinque cantine all’amministrazione comunale di Brindisi dopo l’annuncio dell’annullamento dell’evento enogastronomico di settembre – con il Master del Susumaniello e la relativa festa trasferiti a Mesagne – approdano in Consiglio.

Domenica 24 agosto nove commissari hanno inviato una PEC al Presidente del Consiglio Comunale chiedendo la convocazione urgente della 2ª Commissione Attività Produttive per giovedì 28 agosto.

Al centro della seduta, come indicato nell’ordine del giorno, i “chiarimenti in ordine alle motivazioni e/o alle cause che hanno portato alla rinuncia/annullamento dell’evento enogastronomico previsto a Brindisi per settembre 2025”.

I firmatari – Diego Rachiero, Pasquale Luperti, Roberto Fusco, Alessandro Antonino, Michelangelo Greco, Riccardo Rossi, Alessio Carbonella e Giampaolo D’Onofrio – chiedono la presenza del Sindaco, dell’Assessore, del Dirigente di settore e dei rappresentanti delle cantine, che nei giorni scorsi avevano espresso un netto disappunto per la decisione di rinunciare all’iniziativa.

Una convocazione che arriva dopo giorni di malcontento e accuse di scarsa programmazione, in una città che vede sfumare un’altra occasione di promozione del proprio patrimonio vitivinicolo.