Brindisi e San Vito dei Normanni si preparano ad accogliere la quinta edizione di Talenti all’Organo, il festival organistico ideato e curato dal M.O Cosimo Prontera.

Un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma come un’importante vetrina per i giovani organisti laureandi, offrendo loro un palcoscenico per esprimere il proprio talento e conquistare il pubblico con la bellezza della musica d’organo.

Nato come progetto del Barocco Festival Leonardo Leo, questo appuntamento musicale non solo valorizza il repertorio organistico, ma anche il patrimonio organario delle chiese del territorio.

Il festival prenderà il via venerdì 28 febbraio 2025 nella Chiesa di San Leucio Protovescovo, nel rione Minnuta di Brindisi. Gli appuntamenti successivi si terranno venerdì 14 marzo nella chiesa della Pietà, sabato 15 marzo nella Chiesa di San Vito Martire, per poi concludersi domenica 6 aprile nella Basilica di Santa Maria della Vittoria a San Vito dei Normanni.

L’obiettivo, ambizioso, è quello di ampliare il festival coinvolgendo tutti i conservatori del Sud Italia e utilizzando gli organi delle chiese dei centri limitrofi della provincia. Un’iniziativa che permetterà a un pubblico sempre più vasto di scoprire la magia e la maestosità della musica organistica, attraverso le interpretazioni di giovani musicisti destinati a calcare venue prestigiose.

L’edizione di quest’anno vedrà esibirsi Daniele Facciorusso dal Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, Marta La Gala e Celine Hjeily dal Conservatorio “Gesualdo da Venosa” di Potenza e Giuseppe Fanelli dal Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.

A rendere ancora più speciale questa edizione sarà la presenza del giovane compositore Romeo Cossidente, che ha scritto un brano inedito appositamente per il festival. L’opera verrà eseguita in prima assoluta da Marta La Gala, offrendo così all’uditorio non solo il virtuosismo organistico, ma anche l’innovazione e la creatività della nuova generazione di compositori.

«… e non chiamateli semplicemente “ragazzi” appassionati di musica. Siamo di fronte a dei veri e propri professionisti se pur in erba, sentiremo parla di loro quando “toccheranno” strumenti più prestigiosi nel prossimo futuro», ha dichiarato Cosimo Prontera, ideatore e sostenitore della rassegna. «Il festival Talenti all’Organo rappresenta per loro un’importante occasione di crescita artistica e professionale, ma anche un’opportunità per il pubblico di scoprire e apprezzare il repertorio organistico attraverso l’entusiasmo e la freschezza delle nuove generazioni».

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica d’organo e per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza immersiva tra arte, talento e storia, all’interno delle splendide chiese del territorio brindisino. «Talenti all’Organo non è un contenitore chiuso, ma inclusivo. Aspettiamo proposte organistiche da valutare e presentare al nostro pubblico attento e critico».

Tutte le informazioni su baroccofestival.it o allo 3470604118.