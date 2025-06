Grande successo sabato 7 giugno al Teatro Impero di Brindisi per la 13ª edizione della Hip Hop Night, l’evento annuale firmato Street School Hip Hop Academy, diretta dal coreografo e performer Teodoro Quaranta, in arte Teddy Wigga.

Lo spettacolo ha coinvolto il pubblico per oltre tre ore, tra musica e coreografie originali realizzate dallo stesso Teddy Wigga, insieme a Marina “Xenia” Quaranta, Marika Perrucci, Ilaria D’Amico e Giulia Baglivo. Una vera e propria celebrazione della cultura hip hop e della passione per la danza, in uno dei teatri storici della città.

A condurre la serata Mino Molfetta, voce storica di Ciccio Riccio, emittente radiofonica da sempre vicina alla scena artistica locale e partner ufficiale dell’evento.

Protagonisti anche alcuni giovani artisti emergenti del territorio:Marjno, 16 anni, da Mesagne, finalista al Premio “Mia Martini” 2025; Ignazio Deg, che ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo Allucinante; Lore3n, già sul palco di Sanremo Giovani 2024, con alcuni brani inediti del suo nuovo album.

Molto apprezzato il ritorno sul palco della crew delle Mamme della Street, gruppo nato all’interno della scuola da una sfida di Teddy Wigga, oggi simbolo di come la passione per la danza possa convivere con gli impegni della vita quotidiana.

Fondata 13 anni fa come prima realtà di danza urbana a Brindisi, la Street School ha formato nel tempo centinaia di ballerini, molti dei quali oggi affermati professionisti. Alcuni di loro sono rimasti nella scuola come insegnanti, altri hanno portato avanti il proprio percorso contribuendo alla diffusione degli insegnamenti di Teddy in tutta la provincia.

La stagione non si ferma qui: la Street School accompagnerà anche quest’estate Ciccio Riccio nel suo tour nelle principali piazze del Brindisino e del Salento.

Per contatti e informazioni:

info@streetschool.it

3477030342

Instagram: @street_school_brindisi -Facebook: streetschool_hiphopacademy