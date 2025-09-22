September 22, 2025
Si comunica che la fase di vendita libera della campagna abbonamenti Valtur Brindisi per la stagione sportiva 2025/26 è terminata con la sottoscrizione di 1767 tessere, pari al 50% della capienza totale del PalaPentassuglia.

Dopo aver riempito le tribune del PalaFlorio di Bari, trasformando una trasferta in una vera giornata di festa fuori e dentro il campo, è partito ufficialmente il countdown settimanale per tornare nella casa del popolo biancoazzurro, il palazzetto dello sport “Elio Pentassuglia”.

A partire dalle ore 10:00 di lunedì 22 settembre, sarà possibile acquistare i biglietti singoli per assistere al match d’esordio di campionato della squadra biancoazzurra contro la Juvi Cremona in programma domenica 28 settembre alle ore 17:00.

Sarà possibile acquistare i ticket online al seguente link https://newbasketbrindisi.vivaticket.it/, presso tutti i punti vendita abilitati sul territorio nazionale e presso il New Basket Store (chiuso il lunedì mattina e la domenica, aperto tutti i giorni ore 09:30-13:00; 16:45-20:15.)

 

Si comunica che anche quest’anno le singole partite avranno quattro tipologie di prezzo differenti (CAT A+, A, B, C):

CATEGORIA A+: 4 PARTITE *(a partire da €19)
CATEGORIA A: 7 PARTITE *(a partire da €14)
CATEGORIA B: 4 PARTITE *(a partire da €12)
CATEGORIA C: 4 PARTITE *(a partire da €10)

 

ESORDIO CASALINGO:

Valtur Brindisi vs Ferraroni Juvi Cremona |CATEGORIA A|– domenica 28 settembre ore 17:00

 

TICKETS IN VENDITA:

New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)
online sul sito www.vivaticket.it
punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio
botteghino del Pala Pentassuglia con apertura 90 minuti prima della palla a due

 

ABBONAMENTI IN VENDITA:
Fino alle ore 20.15 di sabato 27 settembre sarà ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 25/26 esclusivamente presso il New Basket Store scegliendo tra i posti residui non ancora venduti come biglietto singolo per la partita vs Ferraroni Juvi Cremona.

 

 

