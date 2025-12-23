Nel cuore dei giorni che separano il Natale dall’inizio del nuovo anno, Brindisi apre uno spazio urbano all’ascolto trasformando il centro cittadino in un luogo attraversato dalla musica. È da qui che prende forma il concerto della band “The Soul Sisters”, in programma lunedì 29 dicembre alle ore 19.00, all’incrocio dei corsi, nel cuore del centro storico cittadino.

Iniziativa cofinanziata da Coesione Italia 21-27 Puglia, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione. Linea di Intervento 03.02 “Turismo e ospitalità” – “Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche”.

La serata si inserisce nel cartellone regionale Capodanni di Puglia, il programma che mette in relazione le città capoluogo attraverso una proposta culturale diffusa, capace di abitare lo spazio urbano e di parlare a pubblici diversi nel periodo che precede e accompagna il passaggio tra un anno e l’altro. In questo quadro, Brindisi costruisce un appuntamento pensato per la piazza affidando alla musica il compito di creare un tempo di incontro, ascolto e partecipazione.

Il concerto del quintetto “The Soul Sisters”, formato dalle voci di Silvia Bevilacqua, Annalisa e Alessia Potente, cui si aggiungono Michele Maggio al piano e sinth e Tore Nobile alla batteria e percussioni, è dedicato alle grandi donne del soul, del jazz e del rhythm and blues che hanno segnato, con il loro talento e con personalità fuori da ogni schema, la storia della musica del Novecento e oltre. Figure come Billie Holiday, Etta James, Whitney Houston e Tina Turner diventano riferimenti espliciti di un percorso che attraversa epoche e linguaggi restituendo al pubblico non un semplice omaggio ma un lavoro di rilettura consapevole di un patrimonio musicale che ha cambiato il modo di cantare, suonare e ascoltare.

Le tre voci femminili lavorano su tessiture corali costruendo armonizzazioni che restituiscono la tensione tipica del soul, quella linea emotiva dolorosa e liberatoria che attraversa le grandi interpretazioni della tradizione black. Gli arrangiamenti mantengono un legame stretto con le versioni originali, senza scivolare nella replica, attivando un dialogo continuo tra ciò che è fissato nella memoria collettiva e ciò che prende forma dal vivo. Il piano-sintetizzatore struttura il racconto sonoro, mentre batterie e percussioni sostengono un andamento costante che accompagna l’ascolto e tiene insieme l’intero set.

Accanto ai riferimenti storici, il concerto apre anche al soul e al rhythm and blues contemporaneo, con richiami a interpreti come Mary J. Blige, tornata negli ultimi lavori a una dimensione neo-soul e a una scrittura più essenziale, e Christina Aguilera, voce pop-soul capace di dialogare con la tradizione. Un intreccio di culture e storie musicali che conduce dritto al cuore della tradizione afroamericana, senza concessioni a sonorità estranee a quel mondo.

La serata alterna momenti musicali e interazione con il pubblico, con inserimenti dedicati al repertorio natalizio riletti attraverso arrangiamenti originali. La durata complessiva è di circa due ore e la formula è pensata per una fruizione ampia, adatta alle piazze e ai luoghi di passaggio, dove l’ascolto si intreccia con la vita quotidiana della città. Con questo concerto Brindisi prosegue il suo percorso all’interno di Capodanni di Puglia, affidando alla musica il compito di accompagnare il tempo di fine anno come momento collettivo, capace di tenere insieme ascolto, presenza e identità culturale.