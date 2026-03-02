Vittoria importante per le atlete militanti nella società ASD Arcieri Amici di Reno di San Pietro Vernotico, nella quattro giorni dedicati al Campionato Italiano Indoor tenutosi a Fiumicino presso la sede della nuova Fiera di Roma da giovedì 26 febbraio a domenica 1 marzo 2026, che ha visto la vittoria delle ragazze nella competizione a squadre -categoria Allieve Arco Nudo.

L’evento nazionale è la fase conclusiva a cui accedono gli atleti che nel corso dell’anno hanno conseguito i migliori risultati sportivi.

I punteggi ottenuti al termine delle 60 frecce hanno determinato i vincitori di categoria.

Come anticipato, tra loro, nella categoria “Allieve” ad ottenere l’oro a squadre sono state le atlete pugliesi Sara Levante di San Pietro Vernotico, Alessandra Massari anche lei di San Pietro Vernotico e Roberta Suriano di Mesagne, che con il punteggio complessivo di 1223 punti hanno superato squadre blasonate come i Kappa Kosmos di Rovereto (seconde a 1193 punti) e quella dell’Altopiano Pinè (terze a 1075 punti).

Oltre alle vincitrici, hanno partecipato, per qualifiche in altre categorie sempre della stessa società A.S.D. Arcieri Amici di Reno: Lorenzo Talò di San Pietro Vernotico, favorito nella vittoria, ma tradito dall’emozione per l’importanza dell’evento. Infatti, dopo una prima parte (30 frecce con 252 punti) ha dimostrato il suo valore nelle seconde 30 frecce con 280 punti (miglior punteggio di manche) collocandosi al 7° posto finale. Splendida prova anche dei fratelli Erik ed Erwin Fiaschi ben piazzati nella categoria Compound Allievi Maschile.

Un risultato che onora la società ASD Arcieri Amici di Reno ed il suo tecnico ex nazionale azzurra, Cosimo Renna.

Proseguono dunque i risultati straordinari a cui vanno ricordati i più recenti conseguiti nell’anno dagli atleti della ASD Amici di Reno, come il primo posto e record nazionale di categoria conquistato da Alessandra MASSARI al 27° Trofeo Città di Spongano nella categoria dell’arco nudo ragazze femminile e la vittoria del Trofeo Pinocchio Nazionale 2025 conquistata da Lorenzo Talò a giugno dello scorso anno.

Attiva dal 2013, l’A.S.D. Arcieri Amici di Reno promuove il tiro con l’arco tra giovani e adulti, vantando numerosi record individuali e di squadra e 18 titoli nazionali.

Le attività della società si svolgono presso la palestra della Scuola Media di San Pietro Vernotico in Viale degli Studi (nelle giornate di martedì e giovedì dalle 19.00 alle 21.00 ed il sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00) e presso la Scuola Media di Via Lomarchese in Torchiarolo (nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 20.00) durante l’inverno, e nel periodo estivo nel campo all’aperto sito lungo la Strada Pagliarelle poco fuori l’abitato di Torchiarolo in direzione del chiesetta della Madonna delle Grazie, con sessioni aperte a tutti, anche a chi desidera avvicinarsi a questo sport emozionante solo per divertirsi in buona compagnia. Le prime prove sono gratuite e l’associazione fornisce l’attrezzatura necessaria. Un’opportunità imperdibile per chiunque voglia scoprire il mondo del tiro con l’arco che potrà contattare l’associazione direttamente tramite i più conosciuti canali social!