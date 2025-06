In ossequio alle norme dello Statuto della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, afferenti la disciplina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, e a quelle del vigente Statuto Comunale, in virtù delle quali si “ascrive al capo dell’Amministrazione il potere di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Società, Aziende, Organismi ed Istituzioni”, oggi il sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna, con proprio decreto ha provveduto alla nomina di Chris Torch quale Presidente della Fondazione Nuovo Teatro Verdi e ne ha dato ampia comunicazione, intervenendo alla Conferenza dei Capigruppo consiliari.

La nomina di Torch conclude l’iter procedurale avviato a seguito delle dimissioni da Presidente di Luca Ward con la pubblicazione dell’avviso pubblico, alla cui scadenza il 31 maggio scorso, erano state registrate 4 dichiarazioni di disponibilità ad assumere l’incarico.

Chris Torch, 71 anni, ha doppia nazionalità: svedese e americana. Dice di lui: “Direttore di Progetto per Brindisi 2027, città candidata al titolo di Capitale Italiana della Cultura. Insieme al team del Comune e della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, ho redatto il dossier, in vista della sua attuazione”. Non solo: “Ho collaborato con Uppsala 2029, una delle città candidate della Svezia al titolo di Capitale Europea della Cultura. Ho co-progettato il Programma Culturale proposto e fornito consulenza sulla dimensione europea richiesta. Il mio impegno interculturale si è sviluppato attraverso missioni internazionali, in qualità di Direttore Artistico e/o Direttore di Programma per diverse Capitali Europee della Cultura, oltre a contributi alle politiche culturali dell’Unione Europea presso la Commissione Europea. Ho fatto parte della direzione artistica delle candidature vincitrici di Matera 2019 e Rijeka 2020. A Rijeka ho ricoperto il ruolo di Direttore di Programma fino al dicembre 2016, quando sono stato nominato da Timisoara 2021 responsabile dell’Unità Artistica”.

“Con il rispetto dovuto a tutti i curricula allegati alle dichiarazioni di disponibilità, la candidatura di Torch è in linea con tutto quello che abbiamo sviluppato fino a questo momento, soprattutto in riferimento al dossier di candidatura a Capitale Italiana della Cultura e ai suoi contenuti – ha dichiarato il sindaco Marchionna -. Sono rimasto colpito dallo sguardo amorevole che quest’uomo che viene da lontano, sebbene risieda da decenni in Italia, ha avuto nei confronti della città. Ne ho apprezzato l’umanità, ma soprattutto lo sguardo di chi è riuscito a vedere cose e situazioni che a noi sembrano ordinarie e che quindi possono sfuggire, quando invece sembra meritino di essere valorizzate in un disegno unitario, in adesione alla progettualità già presentata in occasione della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027. Crediamo che il suo impegno per Brindisi non abbiamo bisogno di dimostrazioni, ma che trovi concretezza nell’operato della Fondazione”.