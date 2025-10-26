Brindisi è pronta ad accogliere una nuova edizione dell’International Street Food, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, Presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) in collaborazione con la Confartigianato Imprese Bat-Brindisi-Bari.

Si svolgerà sul Lungomare Regina Margherita da venerdì 31 ottobre per proseguire fino a domenica 2 novembre 2024.

Il 31 ottobre è aperto dalle ore 18:00 alle 24:00 mentre dall’1 al 2 Novembre si va dalle ore 12:00 alle 24:00

Si tratta del più grande evento itinerante di alta cucina, che porta con sé tutti i profumi e i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale e internazionale. Sono previste 150 tappe in tutta Italia.

A Brindisi sarà possibile gustare tra le molte specialità la pasta mantecata, la porchetta di Ariccia, le bpmbette Pugliesi, il caciocavallo impiccato, la paella, gli arrosticini, la cucina messicana, l’Angus argentino, il pulled pork, gli hamburger di Chianina, la cucina argentina, il kurtos ungherese. Saranno anche presenti birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei e internazionali.

Nello stesso posto si potranno gustare prodotti di paesi diversi e posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.

“Siamo giunti al 9° anno di una manifestazione che anima il cuore di paesi e città di tutta Italia e conta ormai su un pubblico affezionato. Anche in questa edizione ci stiamo rimettendo in gioco con nuove proposte per i visitatori. L’ International Street Food è tutto questo e molto altro ancora. Con i nostri eventi intendiamo valorizzare la tipicità e le tradizioni, che sono la grande ricchezza dei nostri territori. L’entusiasmo con cui siamo stati sempre accolti ci spinge a continuare con rinnovata energia. Siamo molto felici del grande successo che sta riscuotendo l’edizione 2024”. – dichiara – Alfredo Orofino, organizzatore dell’International Street Food, soprannominato il “Re dello Street Food”, presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada).

Eccellenza, originalità, tradizione e pulizia sono le parole d’ordine per ogni tappa di questo festival. Nello stesso posto è possibile gustare prodotti di paesi diversi e posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.

Un appuntamento culinario di grande originalità per le cucine internazionali presenti, senza però dimenticare le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.