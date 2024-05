Dal 13 al 19 maggio Le Strade dei Libri ritorna nel centro storico di Francavilla Fontana (BR) per la sesta edizione di questo piccolo festival e festa dell’incontro, dell’albo illustrato, della letteratura per l’infanzia che dialoga con le consapevolezze degli adulti.

La sesta edizione sarà una siesta, un modo per sostare all’ombra di pietra della città vecchia; sostare e pensare, immaginare, sognare, col tepore del sonno meridiano che fa da specchio e rovescia la veglia, la realtà per come la conosciamo.

In un sottosopra di parole e immagini che fanno dell’eccezione la norma, dello straordinario un’intuizione per il quotidiano, la contraddizione è un’avventura e la scoperta l’inestimabile certezza.

Con letture, laboratori, incontri, mostre, musica e presentazioni, Le Strade dei Libri abiterà il centro storico di Francavilla Fontana per sette giorni, coinvolgendo attivamente istituzioni scolastiche e partner strategici in una rassegna dedicata a tutte le età.

Tra gli ospiti di quest’anno, illustratrici e illustratori molto importanti nel panorama nazionale come Andrea Antinori, Irene Guglielmi, Giovanni Colaneri e Edo Massa; artisti pugliesi apprezzati a livello internazionale come Giorgio Di Palma e Giovanna Lopalco (con una mostra), esperti di pubblicità e comunicazione come Paolo Landi con il suo libro “La dittatura dell’algoritmo”.

Prosegue inoltre la collaborazione con la casa editrice Edizioni La Meridiana, che porterà nel festival le autrici Marìca Catalano e Teresa Righetti per parlare di disabilità e inclusione, e inizia quella con Ziczic, realtà editoriale barese che terrà un laboratorio e presenterà i suoi lavori legati al territorio.

Gli eventi speciali saranno affidati a Dante Spada (drum circle), Pachamama e Radici e Le Ali (letture e musica), MAD (artigianato), per chiudere con il teatro d’ombra di Silvio Gioia e il suo spettacolo “Io e la mia ombra”.

Le Strade dei Libri è a cura de Le Radici e Le Ali e Libreria Francavillese con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana. È inserito nel Maggio dei Libri, e sostenuto da Laboratorio Analisi Piro & Spina, Parafarmacia Raiola, Teocart, B&B Antichemura e Birrificio BAP.

Di seguito il programma completo con tutti gli appuntamenti (tutti nel centro storico, con ingresso libero).

• Lunedì 13 maggio

Ore 18 Aperitivo di inaugurazione

• Da martedì 14 a giovedì 16

“Munaria” laboratori con gli istituti comprensivi ispirati all’arte di Bruno Munari

• Mercoledì 15 maggio

ore 10 Marìca Catalano presenta “Sono Marìca disabile spericolata” con gli studenti del Liceo Ribezzo

• Giovedì 16 maggio

Ore 17.30 Laboratorio con Irene Guglielmi

A seguire presentazione del libro “Io sono blu” di Irene Guglielmi

Ore 18.30 Laboratorio con Edo Massa

A seguire presentazione del libro “Pensi di stare meglio?” di Edo Massa

• Venerdì 17 maggio

Ore 15.30 Laboratori con Giovanni Colaneri

Ore 18 Laboratorio e incontro con Teresa Righetti

Ore 18.30 Letture e musica con Pachamama e Le Radici e Le Ali

Ore 19 Paolo Landi presenta “La dittatura degli algoritmi” con l’editore Krill Books

• Sabato 18 maggio

Ore 17.30 Laboratorio con Andrea Antinori

A seguire presentazione e firmacopie con Andrea Antinori

Ore 19 Laboratorio con Giovanna Lopalco

Ore 19.30 Giorgio Di Palma presenta “Sketchbook 2013-2023”

• Domenica 19 maggio

Ore 11 Laboratorio a cura di Ziczic

Ore 18 Letture e laboratorio di mosaico col vetro a cura di MAD

Ore 18.30 – Ziczic, presentazione dei progetti editoriali

Ore 19 Dante Spada, Drum circle

Ore 20.30 Silvio Gioia, “Io e la mia ombra” (spettacolo teatrale)

—

–

Marco Montanaro

+39 327 74 48 760