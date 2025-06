Torna dal 13 al 20 luglio Coreutica, la residenza artistica organizzata dalla World Music Academy di San Vito dei Normanni e dedicata alle musiche e alle danze del Mediterraneo. Giunta alla sua undicesima edizione, patrocinata dal Comune di San Vito, Coreutica 2025 si concentra sulla relazione tra corpo, comunità e territorio, con un programma che intreccia formazione intensiva e eventi pubblici site-specific, tra balli tradizionali e incursioni nella danza contemporanea.

Nata nel 2015 a San Vito dei Normanni, in ogni edizione Coreutica raccoglie centinaia di partecipanti da tutto il mondo, ospitando artiste e artisti di rilievo internazionale sia per la parte formativa che per quella performativa, con concerti e incontri aperti al pubblico. La residenza ha dato vita negli anni a una delle esperienze più significative in Italia nell’ambito della danza tradizionale, generando – tra le altre cose – la Scuola di Pizzica di San Vito, oggi punto di riferimento per centinaia di danzatrici e danzatori in tutta Italia.

L’edizione 2025

“Come e più che in passato” afferma Vincenzo Gagliani, tamburellista, formatore, fondatore e direttore della World Music Academy, “l’undicesima edizione della residenza rispecchia il percorso di un anno di incontri, lavoro e sperimentazione affrontato dalla WMA attraverso il programma Nuova Generazione Trad finanziato dal Ministero della Cultura. Un programma che lavora sulla trasmissione generazionale, sul raccordo tra passato, presente e futuro, tra corpo e suono, musica e comunità. Puntiamo sulla formazione informale per rendere più consapevoli musicisti e performer e avvicinare un pubblico curioso di ciò che ha da offrire la tradizione quando si connette con il contemporaneo”.

“Undici edizioni sono un traguardo importante” racconta il danzatore e performer Andrea De Siena, coordinatore artistico di questa edizione, “che da un lato conferma il grande lavoro fatto negli anni sul territorio e da un altro ci permette di rilanciare. Quest’anno avremo un focus importante sulla danza contemporanea con Tommy Cattin e Claudia Caldarano. Sul versante tradizionale mediterraneo avremo l’onore di ospitare l’accademia Horodentro da Salonicco. Inoltre si rafforza il rapporto col territorio, con la presenza di Mimmo Epifani, Circolo Mandolinistico di San Vito, Francesca Sabatelli e Taricata, senza trascurare le tante incursioni nel centro storico di San Vito ma anche nell’agro, con l’inedita passeggiata musicale alle cripte di San Biagio. Per restare sul territorio, approfondiremo la pizzica delle zone limitrofe con i Sënaturë di Ostuni, i talk di Massimiliano Morabito e ovviamente l’instancabile lavoro didattico e performativo a cura della Scuola di Pizzica di San Vito”.

Nel corso della settimana di residenza il laboratorio urbano ExFadda sarà dunque il cuore pulsante di laboratori, seminari e tavole rotonde. Il programma formativo abbraccerà la pizzica, le danze delle isole greche, con percorsi sulla danza contemporanea e sul legame tra gesto e memoria collettiva. Un’offerta ampia e aperta a partecipanti di ogni livello ed esperienza.

Accanto al programma didattico e laboratoriale, quattro giornate di eventi aperti al pubblico, con accesso libero e gratuito, porteranno la residenza nelle piazze e nei luoghi simbolici del territorio.

I primi appuntamenti aperti sono previsti per martedì 15 luglio: si comincia alle 16:30 con il talk a cura del ricercatore e organettista Massimiliano Morabito “La festa a ballo nel contesto domestico”, presso il TEX, teatro dell’ExFadda. Si prosegue alle 20:00 in Largo Monsignor Passante con “Troffea / La piaga del ballo” di e con Claudia Caldarano, performance ispirata all’epidemia del ballo di Strasburgo del 1518 che coinvolge il pubblico in un vero e proprio contagio coreografico. Subito dopo, una passeggiata itinerante attraverserà le vie del centro storico di San Vito, per poi confluire in Piazza Carducci dove, alle ore 21:00, si esibirà il Circolo Mandolinistico di San Vito dei Normanni, seguito dal live set di Folktronica con Trevize, Giovanni Chirico e Vincenzo Gagliani.

Il giorno dopo, mercoledì 16 luglio, alle 15:00 si torna al TEX per un secondo talk con Massimiliano Morabito: “La riproposta della musica e della danza in Salento”.

Giovedì 17 luglio, dalle ore 18:30, la residenza si sposterà verso le cripte e la chiesa rupestre di San Biagio, con una visita guidata arricchita da incursioni musicali a cura della Scuola di Pizzica e del gruppo Horodentro. In serata, alle 21:00, il borgo di Serranova (Carovigno) ospiterà una grande festa a ballo con musica dal vivo e partecipazione di artiste e artisti della residenza (Scuola di Pizzica, Horodentro, Domenico Celiberti e Davide Ambrogio tra gli altri, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale locale).

La chiusura è prevista per domenica 20 luglio: alle ore 19:00 in Piazza Leonardo Leo si terrà una lezione di pizzica aperta al pubblico condotta da Fabrizio Nigro, Andrea De Siena e Mina Vita, accompagnata da incursioni musicali sul repertorio di San Vito a cura di Taricata e Francesca Sabatelli. La serata culminerà in Piazza Giovanni Paolo II con la Ronda finale di Coreutica 2025 (ore 22:00), che vedrà insieme sul palco Mimmo Epifani, Vincenzo e Franco Gagliani, Marenza D’Agnano, Walter Laureti, Fabrizio Nigro, Andrea De Siena, Mina Vita, Davide Ambrogio, Roberto Boccacci, Peppe Leone e altri ospiti.