Anche quest’anno, Erchie si prepara a vivere uno dei momenti più attesi e sentiti della sua tradizione religiosa e popolare: la festa patronale in onore di Santa Irene, Patrona del paese. Dal 4 al 7 giugno 2025, fede e folklore si incontrano in un ricco programma di celebrazioni liturgiche, luminarie, fuochi d’artificio, processioni, concerti e spettacoli.

Le celebrazioni in onore di Santa Irene inizieranno mercoledì 4 giugno, alle 20:00, quando la festa prenderà vita con l’arrivo della banda “D. Nicolì”, che accompagnerà l’apertura ufficiale dei festeggiamenti. Il cuore del paese si accende di gusto, musica e tradizione tra sapori autentici, street food, piatti tipici e specialità locali con “Erchie Food Festival”

La serata entrerà nel vivo alle 21:30 in Piazza Umberto I, dove si esibiranno i Collage, storica band del panorama musicale italiano, protagonisti del “Rinasco Tour 2025”. Subito dopo, alle 23:30, inizierà la processione con i simulacri di Santa Irene e Santa Lucia in direzione zona Montearso, dove, a mezzanotte, un grandioso spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo, chiudendo in bellezza la prima giornata di festa.

Il giorno seguente, giovedì 5 giugno, sarà interamente dedicato alla tradizione popolare. Durante tutta la giornata, le vie del paese saranno animate dalle musiche del Gran Concerto Bandistico “Castellana Grotte”, diretto dalla Maestra Grazia Donateo. Le messe delle 8:00 e delle 11:00, anticipano il momento più solenne delle 18:00, con la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Monsignor Vincenzo Pisanello, seguita dalla solenne processione per le vie del paese, accompagnata dall’Associazione Bandistica “D. Nicolì”, diretta dal Maestro Giuseppe Carrozzo. Al termine del corteo religioso si svolgerà il rito della consegna delle chiavi della città da parte del Sindaco alla Santa Patrona, a simboleggiare la protezione e il legame profondo tra Erchie e la sua Santa.

In serata, alle 22:00, spazio alla tradizione con una rappresentazione coreografica del celebre Bolero di Ravel, in versione danzante a cura della “Four Art Academy”

La festa proseguirà venerdì 6 giugno, con un appuntamento musicale in Piazza Umberto I: alle 20:00 si esibiranno il Coro “L’Ultima Nota” e i Controcultura, offrendo una serata di musica dal vivo.

Infine, sabato 7 giugno, la festa si concluderà con un evento dedicato alle famiglie e ai più piccoli: alle 15:30, presso l’Area Mercatale, si terrà il Festival degli Aquiloni, tra colori, giochi e sorrisi che coloreranno il cielo e i cuori dei partecipanti.

Il comitato, l’amministrazione comunale di Erchie presieduta dal Sindaco Giuseppe Margheriti e dalla sua giunta, i parroci Don Pietroronzo Cinieri e Don Roberto Lonoce, augurano alla cittadinanza una gioiosa e sentita festa patronale.