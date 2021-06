Torna domenica 27 giugno, la rassegna “Un Castello Di Storie”, ideata dalla Cooperativa Thalassia in collaborazione con il comune di Mesagne e la direzione artistica di Sara Bevilacqua. Nato grazie alla misura straordinaria Custodiamo La Cultura in Puglia, promossa da Teatro Pubblico Pugliese e Regione Puglia, questo progetto si compone di quattro appuntamenti teatrali ed altrettante attività parallele che porteranno gli spettatori alla scoperta di un luogo magico come il castello Normanno Svevo di Mesagne.

Alle ore 19.00 saranno ospiti Angela Iurilli e Marianna Di Muro con lo spettacolo “La Bambina Librata” che racconta la storia di una bambina invisibile agli occhi dei suoi genitori. La sua sete di conoscenza e la spiccata intelligenza sembra essere per loro un fastidio anziché una risorsa.

Adele a dieci mesi cammina, a dodici è una pargola che parla benissimo, a tre anni legge e a cinque ha già letto tutta la letteratura per l’infanzia della biblioteca del suo paese e si accinge a divorare qualcosa di più impegnativo. Va a scuola e – non potevano esserci dubbi – è la primissima della classe, surclassando il fratello paciocconissimo che di anni ne ha dodici. Un tipetto così si nota e invece il problema di Adele è quello che nessuno sembra non solo capirla ma addirittura vederla. La madre passa il suo tempo a macinare soap opera con il terrore di invecchiare, il padre è un cuoco lestofante che si arricchisce a spese di gonzi in grado di spendere cifre folli per mangiare cibi avariati, la preside è un personaggio degno degli incubi più paurosi. Meno male che a volte si incontrano persone diverse come la bibliotecaria e la maestra.

Questo spettacolo è dedicato a tutte le bambine e i bambini che crescendo, non hanno avuto la fortuna di incontrare adulti capaci di vederli. Come attrice, madre, educatrice il mio allenamento quotidiano è quello di affinare la comprensione dei piccoli che incontro. Ma non è affatto facile mantenersi così in ascolto, a volte quel nocciolo è molto diverso dal nostro e talvolta potrebbe non piacerci.

E’ dura essere adulti! Eppure … vietato impigrirsi: il nostro operato può costituire o una frattura o una conciliazione per chi ci sta davanti. Attraverso il nostro sguardo di adulti possiamo far sbocciare o uccidere, accarezzare o colpire. Un potere enorme nelle nostre mani e pochi aiuti dall’esterno…

A tutti i bambini e ai piccoli adulti che crescono in loro.

Alle ore 17.30 nella sala caffetteria del Castello, La Cooperativa Thalassia propone un laboratorio artisitico per bambini, propedeutico alla visione dello spettacolo.

Il biglietto (che include il laboratorio) € 5, 00. Prenotazioni al 3494490606 o alla mail uncastellodistorie@gmail.com