Tra il silenzio del tramonto e il respiro del mare, la Riserva Naturale di Torre Guaceto si prepara ad accogliere TORRE GUACETO, LE STELLE E IL MARE, un ciclo di esperienze lente e immersive pensate per chi desidera rallentare e vivere un contatto più intimo con la natura.

Cinque giorni tra il cielo e la terra, il mare e la macchia, con attività dedicate all’ascolto, all’osservazione e alla connessione profonda con il paesaggio.

Al centro, le Perseidi — le celebri Lacrime di San Lorenzo, che ogni anno regalano spettacoli notturni indimenticabili — e il desiderio di cogliere la bellezza nei gesti semplici e nei ritmi della natura.

IL PROGRAMMA

Venerdì 9 agosto – E-bike me to the moon

Un’escursione tra il tramonto e la notte lungo i sentieri della riserva, alla scoperta dei paesaggi illuminati dalla luna piena, con bagno a tramonto e cena al sacco in una delle case della Riserva.

Sabato 10 agosto e Lunedi 12 agosto – Le valigie dei fili invisibili

Un cammino poetico, sussurrato tra le pieghe della notte, alla ricerca dei “fili invisibili” che legano prati sottomarini, alberi secolari, granelli di sabbia e stelle del cielo, raccontate da un astrofilo.

Domenica 11 agosto – Il cielo delle Perseidi

Un viaggio a occhi nudi nel cielo d’agosto, tra costellazioni estive e scie luminose: le Perseidi, le stelle dei desideri. Un’esperienza immersiva sotto le “Lacrime di San Lorenzo”, guidati solo dalla meraviglia.

Martedì 12 agosto – Yoga alla luna e racconti di stelle

Un’esperienza tra cielo e mare: una osservazione astronomica sotto il cielo stellato di Torre Guaceto ed una sessione di Yoga con la trainer Annamaria Mautarelli illuminati dalla Luna.

Respiri profondi, silenzio e Perseidi, una connessione autentica con la natura e l’universo.

Gli eventi rientrano tra le attività di tutela e promozione del patrimonio naturalistico del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e sono realizzate da Cooperativa Thalassia.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le attività sono a numero limitato e su prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: www.cooperativathalassia.it/calendario – WhatsApp +39 331 9277579 – segreteria@cooperativathalassia.it – Facebook: Thalassia Coop – Instagram: Thalassia Cooperativa