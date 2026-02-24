Focus sulle truffe nel servizio straordinario ad “alto impatto” eseguito dai Carabinieri nel territorio di Torre Santa Susanna, nell’ambito del piano di intensificazione dei controlli disposto dal Comando Provinciale di Brindisi.
I militari della Stazione di Torre Santa Susanna hanno denunciato complessivamente quattro persone, ritenute — allo stato degli accertamenti — responsabili di diversi episodi di truffa, in alcuni casi ai danni di anziani.
Secondo quanto ricostruito, gli indagati avrebbero indotto le vittime a effettuare bonifici utilizzando vari stratagemmi fraudolenti. Tra i metodi documentati:
il finto familiare che, simulando un urgente bisogno di denaro per acquistare un nuovo cellulare, convinceva la vittima al pagamento;
il falso dipendente di banca che segnalava una presunta violazione di sicurezza del conto corrente, inducendo la persona offesa a trasferire somme di denaro.
Un’ulteriore denuncia è stata eseguita dai Carabinieri della Stazione di Erchie nei confronti di un uomo che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe riuscito a ottenere circa 25mila euro attraverso la fittizia vendita online — mai concretizzata — di due autovetture.
L’attività rientra nella programmata azione di contrasto alle truffe condotta dall’Arma sul territorio provinciale. Resta ferma la presunzione di innocenza degli indagati fino a eventuale sentenza definitiva.