Terremoto politico al Comune di Brindisi.

La vice sindaca Giuliana Tedesco, esponente di Fratelli d’Italia, starebbe per rassegnare le dimissioni dopo essere risultata indagata a piede libero nell’ambito dell’inchiesta sul traffico internazionale di rifiuti che ha portato all’arresto di sei persone, tra i quali il rappresentante legale e alcuni collaboratori della societá Bri.Ecologica Srl.

Secondo quanto riportato dalla La Gazzetta del Mezzogiorno, la dottoressa Tedesco — nella sua attività professionale di consulente (e, pertanto, del tutto avulsa dall’incarico politico) – avrebbe favorito le attività che pubblico ministero e investigatori ritengono illecite, indicando ai vertici della società le modalità per redigere attestazioni ritenute false.

Ovviamente la notizia di apertura di un’indagine a carico della professionista non comporta l’accertamento della commissione di reato, né rappresenta formale atto di accusa. Il procedimento, infatti, è nella fase delle indagini preliminari e non ê stato disposto alcun provvedimento di rinvio a giudizio, in ordine al reato contestato, il cui accertamento di responsabilità dovrà passare da un eventuale processo in contraddittorio tra le parti.

La posizione della vice sindaca era già da mesi al centro di forti tensioni interne a FdI. In città il coordinatore Massimiliano Oggiano e il gruppo consiliare avevano più volte chiesto un avvicendamento, fino alla recente presa di distanza del partito locale, che ha dichiarato di non riconoscere più Tedesco tra i propri assessori di riferimento.

L’eventuale uscita di scena della vice sindaca aprirebbe formalmente la partita del rimpasto di Giunta. In particolare resta aperto il nodo politico più delicato: il ruolo di vicesindaco — già in quota meloniana con Oggiano prima e Tedesco poi — potrebbe anche non rimanere a Fratelli d’Italia, con possibili ripercussioni sugli equilibri della maggioranza.

Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali della diretta interessata, ma nelle prossime ore sono attesi sviluppi sia sul piano giudiziario sia su quello politico.