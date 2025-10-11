October 12, 2025
Dramma nella serata di oggi in via Nobel 8, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione. Due persone sono state trovate senza vita: un uomo nato nel 1927 e la sua badante, una donna del 1981.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito dalla stanza in cui si trovava l’uomo: le fiamme hanno coinvolto il letto e altri arredi. La badante si trovava in un’altra stanza e, con ogni probabilità, sarebbe deceduta a causa delle esalazioni di fumo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale del 118. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

