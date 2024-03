Oggi, giovedì 21 marzo alle ore 20.30 sul palco del Teatro Kennedy di Fasano andrà in scena ‘Trappola per topi’ con Ettore Bassi. Lo spettacolo rientra nella stagione teatrale 2023-24 del Comune di Fasano realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Trasposizione teatrale del successo planetario andato in scena per 70 anni ininterrottamente: una commedia ‘gialla’ senza tempo e di straordinaria efficacia scenica. Un testo brillante della regina del romanzo poliziesco, Agatha Christie, che mette insieme più generi, dal dramma alla commedia, in una perfetta alchimia tra la tensione del thriller, la suspense drammatica, la comicità della commedia.

Nonostante l’ambientazione d’epoca e tipicamente British, il racconto e la trama possono essere vissuti come contemporanei, grazie a personaggi vivi e rappresentabili oggi, perché i conflitti, le ferite esistenziali, i segreti che ognuno di loro esplicita o nasconde sono quelli dell’uomo contemporaneo.

Alle 19, sempre al teatro Kennedy, la compagnia incontra il pubblico nell’ambito del progetto ‘Dietro le quinte’ che offre l’opportunità di conoscere da vicino gli artisti e di entrare nel vivo dello spettacolo ancor prima dell’apertura del sipario.

«Uno spettacolo intrigante che ‘intrappola’ il pubblico con la sua trama incalzante – dichiara l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli – Ci avviamo alla conclusione di una stagione di prosa tanto applaudita dal pubblico e che ha brillato per la varietà e la qualità dei temi proposti».

Ufficio Stampa

Città di Fasano