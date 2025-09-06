September 6, 2025
La Giunta comunale di Brindisi, nella seduta di giovedì 4 settembre scorso, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo, ha approvato il provvedimento con il quale si assicura continuità al servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nelle zone rurali della Città frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per tutto l’anno scolastico 2025/2026.
Il servizio sarà disponibile dal prossimo 16 settembre, sarà svolto secondo le modalità già previste e sinora eseguite con 2 linee e con i n. 2 scuolabus elettrici acquistati dal Comune per il Progetto Operativo di Dettaglio – P.O.D. “Tutti a bordo andiamo a scuola!”.
“L’Amministrazione comunale prosegue nell’impegno di venire incontro alle esigenze degli alunni della scuola dell’obbligo, residenti nelle zone più periferiche o particolarmente disagiate o malservite – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo -, per garantire il raggiungimento dei plessi scolastici anche dalle zone meno accessibili del territorio urbano, non servite da mezzi pubblici, nei modi e nei tempi funzionali agli orari scolastici”.
Giova ricordare che le tariffe del servizio sono calcolate in base agli indicatori della Situazione economica (Ise) e le famiglie interessate devono presentare la domanda alla Società Trasporti Pubblici di Brindisi S.p.A.

