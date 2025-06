I cittadini di Brindisi vengono sempre più vessati dalla Creset, la società concessionaria della riscossione dei tributi comunali. Sono in tanti ad aver ricevuto intimazioni di pagamento e di aver immediatamente fornito, tramite PEC, le ricevute di quanto già pagato, oltre ad un documento a firma del comandante della Polizia Locale con il quale si attesta, appunto, il regolare pagamento del tributo (in questo caso parliamo di contravvenzioni). Tutto questo non è bastato perché la Creset sta procedendo con ingiunzioni e pignoramenti.

Per questo motivo ho chiesto al Presidente della Commissione Bilancio di convocare una seduta della Commissione alla presenza del Comandante della Polizia Locale e del Dirigente alle Finanze. I cittadini di Brindisi non possono continuare ad essere tartassati in questo modo!

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali